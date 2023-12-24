23 декабря около 9 часов на 2097 км автодороги "Алматы-Костанай-Екатеринбург" произошло ДТП между КамАЗ и Ssang Yong. Об этом сегодгя, 24 декабря, отвечая на вопросы журналистов, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Фото очевидцев

- Около п.Станционный 72-летний водитель, управляя автомобилем Ssang Yong Musso, совершил столкновение со стоящим на обочине в неисправном состоянии автомобилем КамАЗ с прицепом, - рассказали в полиции. - От удара Ssang Yong развернуло, где в него въехал автомобиль Лада Granta. В результате столкновения, водитель и пассажир Ssang Yonga скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще трое пассажиров этого же автомобиля доставлены в медицинское учреждение. Также травмы получили водитель и двое пассажиров Lada Granta.

Фото очевидцев

Полиция начала досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК “Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц”. В рамках расследования обстоятельств произошедшего назначены экспертизы.

В тот же день на Большом мосту между Костанаем и Тобылом 22-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, столкнулся с машинами марки Toyota и ГАЗель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

- Водитель ВАЗ-2112 доставлен в реанимацию, всего в ДТП пострадали 4 человека, - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат КАРЫМСАКОВ



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