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≡ Министр цифрового развития встретится с населением Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48245
Министр цифрового развития встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 22.12.23 - 13:23
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Прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию министерства, пройдет 24 декабря в Жастар Сарайы. Прием проведет министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1380
Re: Министр цифрового развития встретится с населением...
Отправлено: 22.12.23 - 13:23
#1
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Билайн на 33% с 1 февраля поднимает стоимость моего тарифа интернета. Что-то уж слишком сильно поднял. Деваться некуда, придётся платить, к казтелекому подключаться совершенно не хочется. Как министр к такому относится?
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
9
Министр цифрового развития встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 22.12.23 - 13:44
#2
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Цитата:
olegggon:
к казтелекому подключаться совершенно не хочется.


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