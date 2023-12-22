Прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию министерства, пройдет 24 декабря в 14:00 в Костанайской областной филармонии им. Е. Умурзакова (Жастар Сарайы, мкрн. Юбилейный, 56). Прием проведет министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

В компетенцию министерства входят: телекоммуникации и связь, «электронное правительство» и госуслуги, аэрокосмическая промышленность, геодезия и картография, электронная промышленность, индустрия цифровых активов, информационная безопасность, инновации.

На прием отведено всего 30 минут. В 14.30 уже пройдет открытая встреча с населением Костанайской области. Она пройдет там же, в Жастар Сарайы.

Записаться на личный прием, а также вопросы и предложения принимаются по номеру: 8 (7142) 50-40-63 (в рабочее время).

Онлайн-трансляция встречи с населением будет проводиться в прямом эфире на официальной странице Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в социальной сети Youtube.