Отправлено: - 21:00

Гора пришла к Магомеду..А не проще было туда поехать, на специализированном месте, чтобы не гонять их попусту к акимату?Вело и пробежки вокруг акимата, какие то марши с ленточками вокруг акимата, теперь вот трактора и автобусы вокруг акимата..Скоро наверно самолеты залетят на площадь перед акиматом?