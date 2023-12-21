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≡ "Не будут простаивать и ломаться" - Автобусы карагандинской сборки презентовали акимам в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48242
"Не будут простаивать и ломаться" - Автобусы карагандинской сборки презентовали акимам в Костанае
Отправлено: 21.12.23 - 19:04
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Новые автобусы презентовали сегодня, 21 декабря. Всего на улицы Костаная обещают выпустить 37 машин, закупленных в Караганде. Большинство из них сегодня заполнили центральную площадь. Первыми их осмотрели аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и аким области Кумар АКСАКАЛОВ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5395
Re: "Не будут простаивать и ломаться" - Автобусы...
Отправлено: 21.12.23 - 19:04
#1
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Цитата://доведем сумму субсидий до 6 млр//

Саба - не только "колхозникам" одним выделяют субсидии, как видите- владельцам автобусов тоже выделяют, и не только на приобретение новых автобусов, но и субсидируют и саму стоимость проезда.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
510
Re: "Не будут простаивать и ломаться" - Автобусы...
Отправлено: 21.12.23 - 20:37
#2
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34597
Re: "Не будут простаивать и ломаться" - Автобусы...
Отправлено: 21.12.23 - 21:00
#3
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Гора пришла к Магомеду..



А не проще было туда поехать, на специализированном месте, чтобы не гонять их попусту к акимату?
Вело и пробежки вокруг акимата, какие то марши с ленточками вокруг акимата, теперь вот трактора и автобусы вокруг акимата..
Скоро наверно самолеты залетят на площадь перед акиматом?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5395
"Не будут простаивать и ломаться" - Автобусы карагандинской сборки презентовали акимам в Костанае
Отправлено: 21.12.23 - 22:09
#4
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Цитата:
111:
Гора пришла к Магомеду..


Кабинет акима области не видать ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34597
"Не будут простаивать и ломаться" - Автобусы карагандинской сборки презентовали акимам в Костанае
Отправлено: 22.12.23 - 01:14
#5
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Цитата:
ACROS:
Кабинет акима области не видать ?

Не, не видать, скорее он где то посередине, бронированный
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Shegendalf
§ Shegendalf
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.01.07
Сообщений:
157
"Не будут простаивать и ломаться" - Автобусы карагандинской сборки презентовали акимам в Костанае
Отправлено: 22.12.23 - 08:54
#6
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Два крайних, дальних, верхних окна на последнем этаже это был кабинет Кулагина. После него я там не бывал, но думаю ничего не поменялось, так как там отдельный лифт.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3203
"Не будут простаивать и ломаться" - Автобусы карагандинской сборки презентовали акимам в Костанае
Отправлено: 22.12.23 - 10:24
#7
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Цитата:
Shegendalf:
Два крайних, дальних, верхних окна на последнем этаже это был кабинет Кулагина

со времён первых секретарей обкома кабинет начальника области не поменялся.
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