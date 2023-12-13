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"Два часа он с этой раной сидел!" - После ЧП в камыстинской школе ребенок оказался в областной детской больнице
"Два часа он с этой раной сидел!" - После ЧП в камыстинской школе ребенок оказался в областной детской больнице
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