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≡ "Два часа он с этой раной сидел!" - После ЧП в камыстинской школе ребенок оказался в областной детской больнице
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48183
"Два часа он с этой раной сидел!" - После ЧП в камыстинской школе ребенок оказался в областной детской больнице
Отправлено: 13.12.23 - 10:37
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Дети из класса предшкольной подготовки играли с конструктором Лего. Один мальчик бросил детали в одноклассников. В результате Захар Шефер получил травму брови. Позже рана воспалилась, пришлось везти ребенка в Костанай. Мама Захара считает, что халатность проявили и воспитательница, и врач.
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
16
Re: "Два часа он с этой раной сидел!" - После ЧП в...
Отправлено: 13.12.23 - 10:37
#1
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Если у ребенка была температура, его тошнило/рвало, то возможно было сотрясение мозга. Может быть конструктор это выдумка, возможно было падение или сильный удар.
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