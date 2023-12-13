1 декабря в Камыстинской средней школе № 1 дети из класса предшкольной подготовки играли с конструктором Лего. Один мальчик бросил детали в одноклассников. В результате Захар Шефер получил травму брови. Мама мальчика узнала о случившемся только через несколько часов.

Позже рана воспалилась, пришлось везти ребенка в Костанай. Мама Захара считает, что халатность проявили и воспитатель, и врач.

Захар перед операцией в детской областной больнице /Фото Светланы ШЕФЕР

- В пятницу я утром отвела сына в школу и в 12:30 пошла его забирать, - вспоминает Светлана ШЕФЕР. - Обычно воспитатели выводят ребенка на вахту, так как нам нельзя заходить в школу. В тот день нас не встречали, мой сын бегал одетый и все время лицо руками прикрывал. Я спросила, что случилось. Другие дети подбежали и рассказали: когда воспитателя не было в классе, один из мальчиков кинул конструктор в толпу детей, но основной удар получил мой сын. Это произошло примерно в 11 часов. Я так понимаю, что воспитательница, узнав о ЧП отвела сына к медику. Но никто из школы не позвонил мне и не сообщил.

Светлана вернулась с сыном домой, взяла документы и они отправились в районную больницу.

- Травматолога не оказалось на месте, около часа мы его прождали, но потом пришел хирург и сказал, что ничего страшного не произошло, - рассказала Шефер. - Я запомнила фразу хирурга, он еще с улыбкой сказал, что "шрамы украшают мужчину". У ребенка были жалобы на боль от раны, оттуда сочилась кровь, лоб был весь синий и ссадин много. Но врачей это не беспокоило. Мы просили вызвать травматолога, сделать снимок МРТ, так как глаз начал опухать. В итоге нам обработали глаз зеленкой, дали на руки заключение и отпустили домой.

Дома Захар стал жаловаться на головные боли, к вечеру поднялась температура. Детского врача удалось вызвать только утром 2 декабря. Сделали укол и дали жаропонижающее.

Согласно справке из Камыстинской районной больницы, изначально диагностировали кровоподтек лобной области слева, ссадинную рану левой брови.

- В ночь на воскресенье, 3 декабря, ситуация ухудшилась, появилась рвота, он отказывался есть, температура выросла до 40 градусов, - вспоминает Светлана. - Нас долго не могли принять в районной больнице, но в итоге удалось вызвать травматолога, который сказал: "Слишком выраженная опухоль, возможно загноение". Глаз уже сильно опух. Нам организовали машину скорой помощи и отвезли в детскую областную больницу. Когда врач осмотрел сына, выяснилось, что в рану занесли инфекцию. Открытую рану неправильно обработали. Вероятно, это недоработка школьного медика. В итоге нам сделали операцию, разрезали ссадину и вычистили ее от гноя.

В областной больнице заключили, что у мальчика флегмона лица. Сейчас Захар чувствует себя гораздо лучше, но нужно дождаться спада опухоли, чтобы врачи могли определить, пострадал ли глаз. "До Нового года еще далеко, есть время", - говорит Захар.

- Ребенок начал нормально кушать, уже играет с другими детьми, - радуется мама. И добавляет: - Но вопросы, в которых нужно разбираться, остаются. Что это такое - ни школьный медик, ни учитель мне вовремя не сообщили о ЧП?! Уже неделю нам из школы никто не звонит. Когда я разговаривала с завучем, мне сказали: "Жалуйтесь, куда хотите, это ваше право". Нам сейчас главное - вернуть здоровье, а после я продолжу разбираться, почему так получилось. Отношение школы - это не дело! Два часа он с этой раной сидел на занятиях, я не знаю, как ему помогали, что пошло заражение.

В пресс-службе управления образования Костанайской области, отвечая на вопросы на "НГ", уточнили, что мальчик кидал конструктор в коробку для игрушек, "но нечаянно попал по лицу другого мальчика". По версии ведомства, воспитательница находилась в кабинете возле доски, она и отвела ребенка к школьному врачу.

- Воспитатель не оповестила сразу родителя ребенка, позже пыталась связаться с мамой ребенка по телефону, но та не отвечала на звонки, - сообщили в прес-службе. - По итогам разбирательства за несвоевременное оповещение родителя о случившемся воспитателю класса предшкольной подготовки вынесено дисциплинарное взыскание. Социальным педагогом школы проведена беседа со вторым ребенком и его родителями о безопасном поведении на занятиях.

Директор школы Намик ОРУДЖЕВ сообщил, что дисциплинарное взыскание воспитателю - это замечание.

- Дело в том, что на момент ЧП я был в командировке в Астане, - сказал Оруджев. - Когда приехал, заместитель сообщила о произошедшем. Видите: ребенок кинул конструктор не со зла, он сам испугался от своего действия. Я собрал объяснительные от присутствовавших во время ЧП. По словам медика, первая помощь была оказана и ничего такого страшного там не было. Воспитатель действительно вовремя не оповестила маму, за что получила замечание. Она посчитала, что ничего серьезного не было - медик ведь обработала рану. Воспитатель хотела рассказать маме о произошедшем, когда она придет. Но пока собирала других детей, мама уже забрала пострадавшего мальчика. Воспитатель пыталась позвонить после обеда, но мама уже не брала трубку.

В управлении здравоохранения обещают предоставить комментарий позже.