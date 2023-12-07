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«Надо, чтобы конкурировало больше местных» - О свободных нишах, привязанных к бюджету, говорил аким Костаная на встрече с предпринимателями
«Надо, чтобы конкурировало больше местных» - О свободных нишах, привязанных к бюджету, говорил аким Костаная на встрече с предпринимателями
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