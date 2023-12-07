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≡ «Надо, чтобы конкурировало больше местных» - О свободных нишах, привязанных к бюджету, говорил аким Костаная на встрече с предпринимателями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48139
«Надо, чтобы конкурировало больше местных» - О свободных нишах, привязанных к бюджету, говорил аким Костаная на встрече с предпринимателями
Отправлено: 07.12.23 - 14:50
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Она состоялась 29 ноября. Это была третья встреча со времени вступления акима областного центра Марата ЖУНДУБАЕВА в должность. И самая малолюдная. Впрочем, градоначальник заявил, что это можно оценивать положительно: раз бизнесмены не пришли, значит, к исполнительной власти нет вопросов, есть возможность нормально работать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5303
Re: «Надо, чтобы конкурировало больше местных» - О свободных...
Отправлено: 07.12.23 - 14:50
#1
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Рассмотренные вопросы - это вопросы по существу : - "купи-продай"- пожиратели бюджетных денег; нет НИ ОДНОГО вопроса ( по крайней мере судя по публикации) связанного с расширенным воспроизводством, то есть предприятии выпускающих продукцию с добавленной стоимостью.
Когда город; сам себя пожирает, да ещё и не свои, а субвениционные, деньги - это путь в некуда, тупиковый путь и менеджеры этого города - КЕЛЬГЕНБАИ, то есть ВРЕМЕНЩИКИ.
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1473
«Надо, чтобы конкурировало больше местных» - О свободных нишах, привязанных к бюджету, говорил аким Костаная на встрече с предпринимателями
Отправлено: 07.12.23 - 15:28
#2
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а кто у нас заинтересован в производстве, если человек откроет хоть какое-либо производство, сразу 40 проверяющих органов, и штрафы. у нас смысла нет что то производить, все равно задушат. Проще заниматься купи-продай, вопросов меньше. А поддерка производителей только по телевизору и в газете, а по факту фарс.
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