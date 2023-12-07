Re: «Надо, чтобы конкурировало больше местных» - О свободных...

Отправлено: - 14:50

Рассмотренные вопросы - это вопросы по существу : - "купи-продай"- пожиратели бюджетных денег; нет НИ ОДНОГО вопроса ( по крайней мере судя по публикации) связанного с расширенным воспроизводством, то есть предприятии выпускающих продукцию с добавленной стоимостью.

Когда город; сам себя пожирает, да ещё и не свои, а субвениционные, деньги - это путь в некуда, тупиковый путь и менеджеры этого города - КЕЛЬГЕНБАИ, то есть ВРЕМЕНЩИКИ.