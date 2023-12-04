Отправлено: - 09:40

dandiv:

Можно по патенту?

Цитата:Там по моему, если доход не превышает 9 с копейками миллионов в год, то тогда патент и 1 процент.Если превышает, то переходишь на какой то упрощенный или какой то режим, там уже 3 процента.Но вот заявленный доход уже наверно не канает, уже все через кассовый наверно идет, тут уже консультацию с бухгалтерами надо делать.