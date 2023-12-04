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Быть индивидуальным предпринимателем в Казахстане выгодно. Вот только нужно все сделать правильно, чтобы потом не пострадать от штрафных санкций. И очень важно вовремя не только зарегистрировать свой небольшой бизнес, но и по закону в дальнейшем вести свою деятельность. Особенно это касается оплаты налогов. В любом случае процесс узаконивания своего бизнеса следует начинать с регистрации. Что об этом необходимо знать?