Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...

Отправлено: - 11:15

Может хватит писать о проблемах строительства нового жилья, все и так знают, что у некоторых застройщиков качество хромает. А парень пусть радуется крыше над головой и по-тихоньку обустраивает свою жизнь. Руки и ноги есть, вперёд. Распред.коробки можно закрепить, обои наклеить, обналичку купить и прибить. Что то в одном месяце, что то в другом. Так многие живут, выкручиваются как-то и несут свой крест, а не ждут, что кто то им положит на блюдечке с золотой коемочкой. А то какая то привычка к иждевенчеству.Читатели думаю уже его житейскими проблемами сыты.