НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48106
«Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире пожаловался сирота в Костанае
Отправлено: 03.12.23 - 10:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никита БЕНЕНКО с 2010 года стоял в очереди по категории «дети-сироты». В 2021 году заселился в государственную арендную квартиру в пятиэтажном жилом доме № 50 микрорайона Юбилейный. Сразу обнаружил много дефектов и недоделок. За два прошедших года проблем меньше не стало. Скорее наоборот.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13637
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 03.12.23 - 10:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это очень хорошо. Значит моя вторичка будет только рости в цене. Просто скоро планирую её продавать.
Вобщем так держать новые строители. Не подведите меня )
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5264
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 03.12.23 - 10:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно : - как госкомиссия принимала и есть ли в её составе профессинальные строители и что такое мифический гарантийный срок и есть ли разница между гарантийным сроком и устранением элементарных недоделок и брака ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5264
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 03.12.23 - 10:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один совет парню, и наверное реальный: - НИКТО не поможет тебе. Напрягись и сам всё делай: - это ТВОЯ квартира. Мат.помощь попроси у попов - церковь как и мечеть - это не бедные богоугодные заведения.
Профайл
C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
175
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 03.12.23 - 11:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, парень инвалид? Это если бы я родителям, здоровый жлоб, предъявлял, что они мне квартиру без ремонта оставили. Почему сидит сторожем? Не хочет работать? Работы валом, все ищут работников. Я два года не мог найти помощника. Всё в жизни случается, не могу себе взять ремонтную бригаду и делаю потихоньку ремонт своими силами. Никто ему ничего не должен. Дали жильё, радуйся и доводи до ума.
Профайл
п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
173
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 03.12.23 - 11:15
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может хватит писать о проблемах строительства нового жилья, все и так знают, что у некоторых застройщиков качество хромает. А парень пусть радуется крыше над головой и по-тихоньку обустраивает свою жизнь. Руки и ноги есть, вперёд. Распред.коробки можно закрепить, обои наклеить, обналичку купить и прибить. Что то в одном месяце, что то в другом. Так многие живут, выкручиваются как-то и несут свой крест, а не ждут, что кто то им положит на блюдечке с золотой коемочкой. А то какая то привычка к иждевенчеству.Читатели думаю уже его житейскими проблемами сыты.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1517
Re: «Ужин готовлю на работе» - На дефекты в арендной квартире...
Отправлено: 03.12.23 - 11:25
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стыдно мужчине жаловаться на недостатки..тем более поправить розетку...не приспособленные какие то..всю жизнь жили когда за ними ухаживали..вот и результат теперь! Сам то кем работает?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS