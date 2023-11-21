Отправлено: - 16:59

В этом году в Костанайской области на дороге Тобол-Садчиковка-Сергеевка установили систему взвешивания и распознавания грузовых машин в движении.

Цитата:Эти приблуды уже даже на республиканских трассах не работают. Даже в Астане их сто раз ремонтировали и толку ноль. Глючат. Могут показать 80 тонн, когда у тебя всего 30т. Наверно не выдерживают наши погодные условия. Ломаются.