На отремонтированные дороги бесконтрольно заезжают тракторы с прицепами и фуры, превращая новый асфальт в месиво. О жалобах сельчан рассказал на совещании в облакимате сегодня, 21 ноября, аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Фото Олега ПАКА

- У нас с учетом активного ремонта дорог в селах и новой программы на 2024-2025 годы есть предложение: в селах с населением более 100 человек установить арки с ограничением высоты для большегрузов, - отреагировал на критику акима руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ.

- Надо вначале поставить дорожный знак, который запрещает въезд большегрузов на непредназначенные для тракторов дороги, - парировал Аксакалов. И добавил: - Я знаю, что есть проблема с пропажей этих знаков. Мы их устанавливаем, а они потом пропадают. Я спрашиваю инспектора, а он отвечает: "Я не могу оштрафовать человека, потому что знака нет". Сколько фактов пропажи дорожных знаков зафиксировано по районам и какие работы были проведены по поиску нарушителей?

Нургалиев после небольшой паузы сообщил, что в 2023 году в полицию подали 5 заявлений о пропаже более 30 знаков. Но эти данные опроверг начальник департамента полиции Ерлан ФАЙЗУЛИН. Он сообщил, что с января по ноябрь 2023 года краж дорожных знаков в Костанайской области не зафиксировано вовсе.

- Никаких документов или заявлений, как говорил предыдущий докладчик, не было, - сказал Файзулин. - По фактам исчезновения дорожных знаков от граждан Костанайской области поступило 8 сообщений. По двум фактам, в Костанайском и Аулиекольском районах, знаки пропали после ДТП с ними. 4 знака сорвало ветром, их вернули на место. Один сняли из-за ремонта, еще с одним знаком не была установлена балансовая стоимость и поэтому не смогли подтвердить ущерб. С целью недопущения краж дорожных знаков полиция проводит патрулирование трасс. В области 80 пунктов приема металлолома, с руководителями которых проведена определенная работа. Согласно сведений владельцев, к ним дорожные знаки не поступали.

Аким области не стал публично реагировать на нестыковки в ответах его подчиненного. Лишь попросил "постоянно мониторить установку дорожных знаков, чтобы дать полиции правовой инструмент для работы". И потребовал обеспечить контроль над движением большегрузов и тракторов в селах.

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Олжас Нургалиев в своем докладе отмечал, что из-за большегрузов на дорогах появляется колейность глубиной до 10 см. В этом году в Костанайской области на дороге Тобол-Садчиковка-Сергеевка установили систему взвешивания и распознавания грузовых машин в движении. Это первая такая система в Казахстане, которую установили на трассе местного значения.

- Комплекс работает и еженедельно направляет в инспекцию транспортного контроля сведения о нарушениях, - рассказал Нургалиев. - С целью усиления контроля прошу поддержать установку еще трех комплексов: на въезде в Костанай со стороны села Введенка, еще два - вблизи крупных щебеночных карьеров в Житикаринском и районе Беимбета Майлина.