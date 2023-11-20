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Коммунальщики готовы, а ПКСК "не шевелятся" - Очистку улиц от первого снега обсудили в акимате Костаная
Коммунальщики готовы, а ПКСК "не шевелятся" - Очистку улиц от первого снега обсудили в акимате Костаная
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