НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Коммунальщики готовы, а ПКСК "не шевелятся" - Очистку улиц от первого снега обсудили в акимате Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48013
Коммунальщики готовы, а ПКСК "не шевелятся" - Очистку улиц от первого снега обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 20.11.23 - 19:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Ничего страшного пока не произошло - снег выпал, мокрый и с дождем, - сказал аким города. - Коммунальщики уже приступили к работе, но дорога будет скользкая, невозможно вывезти весь снег.
Читать новость

7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
141
Re: Коммунальщики готовы, а ПКСК "не шевелятся" -...
Отправлено: 20.11.23 - 19:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда посыпите смесью и когда все расстает , то не забудьте убрать эту грязь с дорог. За день обувью и шинами авто вся эта смесь разносится по дворам и тротуарам . И наутро когда это все замерзнет невозможно ходить по тротуарам за которые вы отвечаете.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33887
Коммунальщики готовы, а ПКСК "не шевелятся" - Очистку улиц от первого снега обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 20.11.23 - 19:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования




[Исправлено: 111, 20.11.2023 - 19:24]
Профайл
Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
994
Re: Коммунальщики готовы, а ПКСК "не шевелятся" -...
Отправлено: 20.11.23 - 21:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По городу в целом более-менее, на трассе тихий ужас. Ездил сегодня в Сарыколь, трасса каток, мало кто ехал быстрее 70-75. И ни намёка на посыпку, не встретил ни одной единицы дорожной техники.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS