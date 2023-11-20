Первый снег в Костанае выпал в эту субботу, 18 ноября, вместе с дождем, превратив тротуары в ледяные дорожки. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, отвечая на вопрос корреспондента "НГ" на аппаратном совещании, сообщил, что пешеходные зоны, как и в прошлом году, будут посыпать песко-соляной смесью. И раскритиковал ПКСК и ОСИ за то, что они не чистят дороги во дворах.

- Ничего страшного пока не произошло - снег выпал, мокрый и с дождем, - сказал аким. - Коммунальщики уже приступили к работе, но дорога будет скользкая, невозможно вывезти весь снег. Коммунальщикам дана команда во время гололедицы посыпать тротуары препаратами. Особенно тротуары, чтобы люди могли безопасно ходить. Безопасность у нас на первом месте. Я думаю, когда пойдет устойчивый снег, наши службы покажут свою работу. Они готовы, мы проверяли их подготовку. Многие закупили новую технику. Многое будет зависеть от природы, но мы будем работать.

Руководитель отдела ЖКХ Денис ПЕТРУХНО добавил, что песко-соляную смесь пока использовали частично - исключительно на тротуарах и пешеходных переходах.

- Мы отказываться от посыпки дорог препаратами не будем, потому что иначе тротуары станут травмоопасными, это чревато, - отметил глава города. - Поэтому я еще раз повторю, что чью-то шину или обувь жалеть мы здесь не собираемся! Все сделаем в рамках СНиПов и технических регламентов.

Журналисты поинтересовались у акима, почему коммунальные службы не стали чистить парковки. Жундубаев ответил, что в первую очередь чистят дороги и подъезды к социальным объектам, потом тротуары и только после этого переходить к парковочным местам.

- Что касается внутредворовых территорий, там много замечаний, - возмутился Жундубаев. - Я вчера походил по дворам. Никто там, ПКСК, не шевелятся! Никто не работает, никто технику не заказывает. Там наледь осталась со снегом и во всех дворах скользко. А туда коммунальные службы заходить не будут! Это дело самих жильцов - ОСИ и ПКСК. Наше дело: дороги, тротуары и парковки.

Фото Георгия ГОВОРОВА