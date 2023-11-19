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≡ Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48010
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 19.11.23 - 19:27
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Как выразилась Ирина Шевнина, на раскопках постоянно было оживление. Всем, от школьников до весьма зрелой публики, было интересно, что же там нашли археологи и как они работают. Были даже такие экзотические персонажи, как экстрасенсы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33877
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 19.11.23 - 19:27
#1
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Еще не началось толком, но уже закончилось.
Нет элементарного оборудования..
А вообще нужно ли это нам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33877
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 19.11.23 - 19:30
#2
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В конце концов Историю можно придумать, исходя из амбиций власти, ну кости не те, ну посуду не ту можно, ниче страшного.
В той же России вся история придумана и люди любят ее такую, какая есть..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
652
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 00:49
#3
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....интересная статья,архиалогия прекрасная наука.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
652
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 00:52
#4
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Цитата:
111:
А вообще нужно ли это нам?

......ненужно нам это....хотим квартиры на 19м этаже с лифтами и водой без отключений. :-o :-o :-o
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1138
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 07:10
#5
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Цитата:
111:
той же России вся история придумана и люди любят ее такую, какая есть..

Ну конечно! И только 111 знает всю настоящую подноготную "клятого" соседа. Бедняга, спать не может, если Россию не пнет.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
26
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 08:05
#6
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Цитата:
Бедняга, спать не может, если Россию не пнет.
Источник:

Горбатого править - зря время терять - могила исправит. Пословица.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33877
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 20.11.23 - 12:06
#7
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Цитата:
Дантист:
только 111 знает всю настоящую

Наоборот хвалю наших главных партнеров в этом плане, как надо делать.
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maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
6
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 20.11.23 - 13:13
#8
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Ща Z-патриоты завоют, что всё павнр они половцев и печенегов стоя **сать научили. А аким московского улуса на прошлой неделе сам рассказывал, как Юра Долгорукий ездил к хану Золотой орды распоряжение на княжение (ярлык) получать. Что то у них совсем с головой плохо
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