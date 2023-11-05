Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 22:48
Наш Елбасы-2 нарасхват, и в СаШаЭй слетал, и к канцлеру Дойчланда тоже, к Великому Кормчему и на ДР Владимира успел. Если встреча с Джо и Си понятна, ну днюха тоже ясна, то что произошло дальше не совсем. Теперь гости и к нашему зачастили и любитель старых учительниц и венгр-куда, и даже сам Султан-Осман, прямо именины сердца. Читать новость
Vit: зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам.
Что то сомневаюсь: - да, скучают, тоскуют, плачут, приезжают в отпуска ( но всё реже и реже), но почти не слышал что бы собирались ВЕРНУТЬСЯ. Как одна "немка", бывшая соседка, сказала: "...я землю там буду есть, но не вернусь- всё буду ДЕЛАТЬ ради детей, если надо и в проститутки пойду, но дам свои детям НЕМЕЦКОЕ образование и устрою их на хорошую работу..."
ACROS: землю там буду есть, но не вернусь- всё буду ДЕЛАТЬ ради детей, если надо и в проститутки пойду, но дам свои детям НЕМЕЦКОЕ образование и устрою их на хорошую работу..."
Всегда было интересно. А что ей тут мешало стать проститукой, землю кушать. Почему она готова ноги разводить под каким нибудь африканцем в Франции а тут просто жить коров доить не хочет. Ну и скатерью ей дорога.
Западное образование оно странное какое то. Узкие специалисты очень продвинутые, но был пример в моей жизни, когда немцы не знали в какой стране течёт река Эльба или смотрели на меня с широко открытыми глазами, когда я сказал, что озеро Балатон находится в Венгрии. Причём это была сотрудница турфирмы.
если бы все решалось в москве или пекине никто бы сюда не частил так эти решалы такие решалы что все боятся на вашинтон открыто прыгнуть у одних вечные красные линии по всему фронту там вашингтон скоро ядерную бомбу киеву передаст а у лаврова все "тревожность и озабоченность" у других 105 китайское предупреждение по флоту сша у тайваня а флоту и пофиг
вот и летают все в казахстан на ковер к главному решале потому что если токаеву взбрыкнет казахстан в НАТО воткнуть по примеру турции так инфаркт будет у дедушек и в москве так и в пекине у одних сразу Урал и Поволжье под ударом у других уйгурская автономия приходится вот им считаться и с нашим дедом
Может я что то не подопонимаю, в этой жизни, но многие мои знакомые и коллеги ( казахи) всегда говорят и я в том числе: "....если будет возможность , свалить за бугор и дожить свои деньки там, естественно с денюшками, погреть свои косточки на пляжах..., то при первом удобном случае свалим...". И вроде бы все они нормальные люди, и как бы любят свою родину, патриоты и так далее. Вся наша бывшая верхушка власти, как бы то же , при первом удобном случае свалили за бугор, а как они прежде рвали одно место за родину, когда были при власти, когда не вылезали с экранов телевизоров.
Цитата:
abaika95: токаеву взбрыкнет казахстан в НАТО воткнуть
У нас же многовекторная и миролюбивая - в своё время бывший ПОЧЕМУ то, отказался от ядерного оружия( говорят не бесплатно), если тогда отказались, то теперь, кай коземен, сунемся в НАТО ??
Kairat stayer: А, вона оно как, свободы захотели поуехавщие грамотеи. Но, почему-то, не наблюдаю их наплыва, всё-таки, высокий уровень жизни, перевешивает свободу
А богато живут иностранцы ,а шо до 67 лет то работают ,что бы пенсию получить? А своё жильё доступно купить при таких больших заработках,все наши уехавшие на съёме живут ,в любой момент дядя может попросить, а к простому терапевту могут они просто записаться и пройти диспансеризацию? А с чего они лучше нас могут жить ? если своего ничего нет и предприятия останавливаются и бегут в США? Вот Макрон и поехал с протянутой рукой.Что толку от предприятия ,коли газа нет.?
Пап ты в школу ходил?-Нет еще-Не ходи меня исключили-Почему- Меня вызвали к директору, захожу кнему в кабинет, там сидит учительница математики, учитель физкультуры и учитель рисования-А учитель рисования на х... пришел?- Я так и спросил..
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