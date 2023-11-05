5 ноября 2023, 22:16

Наш Елбасы-2 нарасхват, и в СаШаЭй слетал, и к канцлеру Дойчланда тоже, к Великому Кормчему и на ДР Владимира успел. Если встреча с Джо и Си понятна, ну днюха тоже ясна, то что произошло дальше не совсем.

Теперь гости и к нашему зачастили и любитель старых учительниц и венгр-куда, и даже сам Султан-Осман, прямо именины сердца.

Что имеем в сухом остатке? Француз прилетал зря, весь казахстанский уран под россиянами. Султан хочет построить Османскую империю, типа мы вместе поклоняемся Авраамической религии, даже есть схожие слова, а давайте присоединяйтесь. Венгр я так и не понял чего прилетал?

Никак не пойму этой суеты, Казахстан поделён между Китаем и Россией, что толку приезжать в Астану, если всё решается в Москве и Пекине. С другой стороны, такая значимость Елбасы-2, даже никто не просил нафталин встряхнуть с Елбасы-1, никому нет дела до пенсионера-отца основателя Независимого Казахстана.

П.С. Хоть мандарины дедушке передали?