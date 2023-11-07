Re: «Интим под конвоем»: новые подробности «отдыха» Кайрата...

Отправлено: - 10:49

Незнаю как другие, я боюсь таких людей Ему жизнь ломают, тюрьма светит а он о бабах думает. У меня от тревожности что приходит капец не встал бы. Всё таки эмоциональное чувство близости с женщиной она высока.