Стали известны новые подробности уголовного дела, из-за которого Абилхан Боранбаев, племянник бизнесмена Кайрата Боранбаева, отправился на 4,5 года за «решётку», передает Ulysmedia.kz.

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«Особая» встреча на шоссе

По данным источников, 22 сентября 2022 года в вечернее время, Абилхан Боранбаев организовал Кайрату Боранбаеву незаконную встречу с девушкой «легкого поведения».

При конвоировании Боранбаева из здания АФМ в СИЗО конвоиры отклонились от маршрута следования и остановились недалеко от кафе «Нұр», расположенного по шоссе Алаш вблизи Астаны.

Свидетельница, которая и была той самой «особой», во время судебных разбирательств дала показания о том, что «они встретились в джипе черного цвета, где она оказала интимные услуги за денежное вознаграждение», следует из материалов уголовного дела.

Сколько стоит свобода

19 октября Межрайонный суд по уголовным делам Астаны, вынес приговор в отношении Абилхана Боранбаева. Согласно материалам дела, Абилхан Боранбаев передавал старшему оперуполномоченным Даурену Казбеку и Сергею Шульмину (дело прекращено в связи со смертью во время следствия) взятку в общей сумме более 1,6 млн тенге.

Утверждается, что Казбек и Шульмин при конвоировании следственно-арестованного бизнесмена Кайрата Боранбаева незаконно предоставляли ему возможность непроцессуального контакта с третьими лицами посредством мобильной связи, встреч, празднования дня рождения с употреблением спиртных напитков.

Что касается самого Кайрата Боранбаева, то, по данным источников, 4 ноября 2023 года вышел на свободу. Он находился в учреждение средней степени безопасности №7 в поселке Гранитный, Акмолинская область. Неотбытую часть лишения свободы бизнесмену заменили наказанием в виде ограничения свободы.

Ранее, 15 сентября апелляционная коллегия городского суда Астаны вынесла приговор в отношении Кайрата Боранбаева по делу о растрате и легализации денег АО «КазТрансГаз». Его приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, представлением президенту о лишении его госнаград и пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Кроме этого, у Боранбаева в доход государства конфисковали:

коммерческое помещение и земельный участок в Алматы на проспекте Аль-Фараби стоимостью 686 млн тенге;

денежные средства на счету в банке в размере 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге;

денежные средства на разных счетах в Народном банке в размере 5 млн 685 тысяч 727 долларов, 1 млн 170 тысяч 329 долларов, 755 млн 859 тысяч 601 тенге, 193 млн 170 тысяч 137 тенге.

Доверенное лицо бизнесмена Роман Наханов также получил шесть лет тюрьмы. А бывшему зампредседателя правления НК QazaqGaz Тайыру Жанузаку дали пять лет заключения.

Кайрат Боранбаев возместил материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге. Также сообщалось, что компании Боранбаева перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования более $66 млн.

С 16 по 18 октября Агентство по финмониторингу сообщало о передаче активов Кайрата Боранбаева в собственность государства. Среди них гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, физкультурно-оздоровительная сеть, месторождение “Каражанбас Северный”, газораспределительная компания “Азия Газ Чунджа”, а также завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО “Сервисный Центр КазТурбоРемонт”.

20 октября стало известно, что Зерендинский районный суд Акмолинской области заменил Боранбаеву наказание на ограничение свободы.