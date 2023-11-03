Отправлено: - 19:50

Власть должна иметь рычаги управления. Почему у нас все отдано на процесс демократизации и гуманизации? Почему? Мы забыли, что государство - это механизм управления и даже подавления некоторой части общества. Над этим надо думать.

Цитата:Казахстан совсем не в процессе демократизации, а скорее он управляется системой кланового распределения и удержания. Государство никого не забывает, а всех кого (ему) надо подавляет и неугодные мнения блокирует. И не надо думать над тем, чтобы подавлять еще больше и стать Северной Кореей.Вот почитал на тему судебного процесса по оператору РОП (куда вместе с непомерным утильсбором на авто утекали наши с вами денежки). При демократии как во Франции посадили бы всех, несмотря на их статусы и что там чьи-то дочери/сыновья. У нас судят только тех, кого можно.