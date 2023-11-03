Вопрос задал журналист Сергей ХАРЧЕНКО во время отчетной встречи Кумара АКСАКАЛОВА с населением Костанайского района. Он представился, как житель села Мичурино, и подчеркнул, что "громадные планы Костанайского района вызывают с одной стороны восхищение, а с другой стороны сомнения".

Фото Олега ПАКА

- Потенциал для развития есть, а вот кадровый состав сумеет ли область и район обеспечить? И не только обеспечить, но и помочь в развитии, - поинтересовался Харченко. И перешел к глобальной повестке: - Меня очень сильно беспокоит международно-политическая ситуация. И знаете почему? Потому что сегодня Интернет имеет колоссальное воздействие на людей. Что может противопоставить Костанай и Казахстан? Вы влиятельный чиновник, вхожи в правительственные структуры. И я хотел бы знать - а поднимались ли там вопросы противодействия всем этим деструктивным элементам? Это очень важный вопрос - кого мы растим?

Растим мы, по мнению Сергея Васильевича, здоровое поколение, но непонятно, устоит ли молодежь от "воздействия некоторых элементов из-за рубежа".

- Коэффициент влияния зарубежных СМИ очень сильно возрастает, это я вам говорю, как журналист с 42-летним стажем, - сказал Харченко. - Нам надо иметь возможность воспитывать кадры для противодействия зарубежным медиа. Как только что-то случается, никого нельзя найти. А специалисты уходят от вопросов. Это тоже элемент взаимодействия с властью. Я всегда считал и продолжаю считать, что если есть власть, ее нужно поддерживать. Власть должна иметь рычаги управления. Почему у нас все отдано на процесс демократизации и гуманизации? Почему? Мы забыли, что государство - это механизм управления и даже подавления некоторой части общества. Над этим надо думать.

И далее отдельно остановился на газете "Зеленое яблоко", директором которой он является:

- Два года ставлю вопрос: дайте нам деньги на расширение страниц на государственном языке! Я, лысый хохол, прошу это у умных казахов! И не нахожу поддержки в этом вопросе. Это мелочь, но она характеризует уровень подготовки некоторых государственных служащих.

Кумар Аксакалов ответил, что вопрос важный, но цензура в стране запрещена.

Кадр из видеотрансляции

- Все мы переживаем о том, что происходит в мире, - сказал глава региона. - И каждый для себя должен сделать вывод, что сохранение мира важнее всего. Будет мир, и мы будем говорить о развитии, обучении детей, запуск заводов. Без мира все отодвигается. И обсуждают только, кто кого перебьет. Вы видите, как глава государства встречается с президентами и обсуждает вопросы мира. Президент Франции к нам приехал. Уверяю вас, этот вопрос всегда на повестке дня. Интернет будет развиваться. И, к сожалению, мы попадаем под эти потоки разной информации. У нас открытая страна, у нас не блокируется информация, цензуры нет! Вы сами это знаете, как журналист, как было раньше и как сейчас. Выросло молодое свободное поколение, которое открыто выражает мысли и может говорить и спорить обо всем. И это правильно! Я считаю, основа общества у нас здоровая. Она заложена многими поколениями, позволяет нам обсуждать вопросы развития.

Аксакалов согласился, что для Костанайской области вызов - подготовить большое количество специалистов. Глава региона посетовал, что безработных приглашают на ярмарку, предлагают учиться и работать на заводе, но соглашаются немногие. Аким считает, что исправить ситуацию можно через пропаганду рабочих специальностей в семье.

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- В любом случае мы найдем, кто будет работать, найдем, - резюмировал Кумар Аксакалов.

В марте 2021 года телеграм-канал Ras aitamyn сообщал, что с начала года акимат Костанайской области заключил договоры на освещение деятельности и поддержание имиджа госорганов с региональными и республиканскими СМИ на сумму более 500 млн тенге. В частности, бюджетные деньги по госзаказу получило и детское издание "Зеленое яблоко" (13,4 млн тг.).