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≡ Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по делу о создании финпирамиды «Финико» дал показания в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47790
Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по делу о создании финпирамиды «Финико» дал показания в суде Костаная
Отправлено: 19.10.23 - 22:08
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Бухарин рассказывал о «Финико» с восхищением, сообщив, что много читал о ней в Интернете. Он пояснил, что платформу создали «очень удивительные люди». В частности, Кирилл Доронин, россиянин.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1471
Re: Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по...
Отправлено: 19.10.23 - 22:08
#1
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Цитата:
Адвокат подсудимого Илья ЛУНЕВ показал суду картины, которые висели у Бухарина в кабинете.

- Вот посмотрите - это знак криптовалюты, этого человека считают создателем криптовалюты, а это - портрет Билла Гейтса, - перечислил Лунев, показывая картины в стеклянных рамках.

Источник:
Цитата:
- Зачем вы повесили эти картины? - спросил Лунев.

- Я самообразовывался, обучался финансовой грамотности, я был благодарен человеку,

Источник:


Портрет Билла Гейтса висел у Бухарина над кроватью, теперь будет висеть над нарами у Бухарина долгое время за мошенничество
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
127
Re: Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по...
Отправлено: 20.10.23 - 11:34
#2
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Цитата:
Николай Бухарин в середине 2000-х годов был известен как издатель газет «То, что надо» и «Все сразу»

Интересно, кому он был известен, как "издатель газет"?
с середины 90-х он был "известен" как ларёчник (была самая большая сеть ларьков и лотков на рынках и в магазинах) торгующих газетами, журналами и всякой мелочевкой ( в том числе сигаретами и пр.).
То, что он неудачно пытался создать клоны популярных в то время газет "Твой шанс" (клон "Всё сразу") и "То что надо" (клон "Что Где Когда") ещё не делает его "известным издателем". Скорее он был неуспешным подражателем-имитатором, мечтающим стать издателем) Так и с Финико - хотел отщипнуть/примазаться к успеху Гейтса/Накомото, а в результате оказался на нарах
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1865
Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по делу о создании финпирамиды «Финико» дал показания в суде Костаная
Отправлено: 20.10.23 - 11:42
#3
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Цитата:
Хозяин:
ещё не делает его "известным издателем"

В статье не сообщается о том, что Бухарин был "известным (знаменитым, солидным, заслуженным и т.д.) издателем".
Фраза "известен, как издатель" означает, что в Костанае его знали, как издателя двух газет.
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
127
Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по делу о создании финпирамиды «Финико» дал показания в суде Костаная
Отправлено: 20.10.23 - 13:03
#4
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Цитата:
в Костанае его знали, как издателя двух газет.

Источник:
если бы журналистка написала "мне он был известен, как издатель газет с середины 2000-х" - это было бы достоверно. Но "в Костанае..." его знали как раз не как "издателя", а как владельца сети ларьков и не с "середины 2000-х" а лет на 10 раньше.

[Исправлено: Хозяин, 20.10.2023 - 13:04]
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