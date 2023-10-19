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Николай Бухарин в середине 2000-х годов был известен как издатель газет «То, что надо» и «Все сразу»

Цитата:Интересно, кому он был известен, как "издатель газет"?с середины 90-х он был "известен" как ларёчник (была самая большая сеть ларьков и лотков на рынках и в магазинах) торгующих газетами, журналами и всякой мелочевкой ( в том числе сигаретами и пр.).То, что он неудачно пытался создать клоны популярных в то время газет "Твой шанс" (клон "Всё сразу") и "То что надо" (клон "Что Где Когда") ещё не делает его "известным издателем". Скорее он был неуспешным подражателем-имитатором, мечтающим стать издателем) Так и с Финико - хотел отщипнуть/примазаться к успеху Гейтса/Накомото, а в результате оказался на нарах