Уголовное дело в отношении Николая БУХАРИНА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 18 октября. Практически весь день он давал показания.

Николай Бухарин комментирует фото из его кабинета - предполагаемый создатель биткоина Сатошо Накомото...

Бухарин обвиняется в руководстве одним из филиалов финансовой пирамиды «Финико», создатели которой находятся в РФ. По делу проходят более 30 потерпевших, ущерб - около 100 млн тенге. По версии обвинения, вкладчики несли в финпирамиду от 500 000 до 20 млн тенге.

Сообщалось также, что в Костанае было 4 филиала. Работало несколько программ. Например, предлагали внести 35% от стоимости квартиры и через месяц получить всю сумму. Или внести 35% от своего кредита в банке, и через месяц фирма давала всю сумму на его погашение.

Николай Бухарин в середине 2000-х годов был известен как издатель газет «То, что надо» и «Все сразу».

Вину в создании пирамиды он полностью не признал.

- Я узнал о «Финико» в октябре 2019 года от своей знакомой. Она интересовалась, как купить на бирже криптовалюту, - дал показания подсудимый. - Она мне рассказала про очень интересную платформу «Финансы и Компании», сокращенно - «Финико». Я благодарен этой компании за то, что она открыла мне глаза на удивительный мир цифровых технологий, на криптовалюту, потому что за ней - будущее. Эта компания работала не с деньгами. Чтобы туда завести деньги, нужно было их поменять на криптовалюту. Обменять можно было на бирже. Платформа использовала своих трейдеров, меня это заинтересовало.

Бухарин рассказывал о «Финико» с восхищением, сообщив, что много читал о ней в Интернете. Он пояснил, что платформу создали «очень удивительные люди». В частности, Кирилл Доронин, россиянин.

- В декабре 2019 года я купил криптовалюту на 500 000 тенге, - рассказал подсудимый. - Эта платформа объединила очень много людей из 150 стран. Доронин, Зигмунд Зигмундович, братья Сабировы - создатели этой платформы. Они показали, как можно ее использовать. Я помогал обменивать криптовалюту и брал за свои услуги до 3%. Люди знали, что это риски: перед регистрацией всегда выходило сообщение, что вы принимаете эти риски. Это был договор оферты: если галочку не ставишь, в платформу не попадаешь. Все, кто хотел попасть, они соглашались с рисками. Никого не надо было туда звать, все приходили сами. Я был там финансовым консультантом. И вот за эту помощь я сейчас нахожусь на скамье подсудимых...

Подсудимый однозначно заявил, что не считает «Финико» финансовой пирамидой или финансовой компанией, потому что в пирамиде нет дохода, нет продукта. А под брендом «Финико» совместно с учеными создавались наноаптечки, было налажено производство минералов, полезных для здоровья. По словам Бухарина, он лично заказывал себе наноаптечки и до сих пор у него есть эта продукция.

- «Финико» - это игровая онлайн-платформа с имитацией доходности, покупки машин, квартир, - пояснил Бухарин. - В январе 2021 года платформа перестала выводить средства. Как я понял из Интернета, это произошло из-за того, что Доронина похитили в Турции. Пришлось часть денег отдать за его выкуп, его соучредители перестали выходить с ним на связь, и сайт не смог выполнить свои обязательства. Доронин пытался найти трейдеров, вернуть средства, но в конце июля 2021 года был арестован и до сих пор находится под стражей в России. Лично я с ним не знаком и с другими учредителями тоже, хотя мечтал познакомиться с такими гениальными людьми, которые создали такую гениальную платформу.

Николай Бухарин пояснил, что ничего не приобрел, лишь накопил капитал в личном кабинете, но не вывел его оттуда. Всего он вложил в платформу 10,5 млн тенге, которые реинвестировал. Он добавил, что в начале 2000-х занимался издательской деятельностью, в 2018 году закрыл обе газеты, но зарабатывал на сдаче недвижимости в аренду. Является индивидуальным предпринимателем с 1990 года.

Адвокат подсудимого Илья ЛУНЕВ показал суду картины, которые висели у Бухарина в кабинете.

- Вот посмотрите - это знак криптовалюты, этого человека считают создателем криптовалюты, а это - портрет Билла Гейтса, - перечислил Лунев, показывая картины в стеклянных рамках.

…и создателя Интернета Билл Гейтс

- Да, эти картины все видели, они висели у меня на стене, - подтвердил Бухарин. - Это биткоин - знак криптовалюты, потому что я обучался финансовой грамотности. А это, предположительно, якобы создатель этой криптовалюты биткоин - Сатошо Накомото. Но он это отрицает, хотя в мире он признан основателем биткоина. А этого человека все знают, благодаря ему мы сегодня пользуемся Интернетом - это Билл Гейтс.

- Зачем вы повесили эти картины? - спросил Лунев.

- Я самообразовывался, обучался финансовой грамотности, я был благодарен человеку, который создал Интернет...

- Поддерживаете ли вы позицию потерпевших о том, что вы забрали их деньги и присвоили себе? - поинтересовался адвокат.

- Категорически не поддерживаю. Их деньги я не забирал и не присваивал, - ответил подсудимый. - Криптовалюта биткоин продается не просто так, только на бирже, на интернет-сайтах, обменниках и у физических лиц, кто ей обладает. Чтобы приобрести криптовалюту, естественно, нужны деньги. Я обменивал деньги по просьбе так называемых потерпевших. Что они потерпели? Что просили обменивать деньги на криптовалюту, что я и делал и переводил им же их криптовалюту? И брал деньги за обменные операции до 3%...

Допрос подсудимого закончили. Суд дал время участникам процесса для подготовки к прениям.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ