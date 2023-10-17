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≡ С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47787
С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
Отправлено: 17.10.23 - 17:20
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Ледовый дворец чехо-словацко-архимедевского производства. Почему чехо-словацкого? Везде пишут, что фирма-строитель из Словакии, а базируется в Чехии. Архимед, именно он педалил строительство Тобол-Арены, Жастар-Сарая, Муз-Айдына, за Ледовый дворец даже держал ответ перед Токаевым.
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ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1310
С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
Отправлено: 19.10.23 - 22:49
#15
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Цитата:
Ильяс:

Оставил комментарий на видео БАСЕ,что они соврали при сравнении с советским бассейном, но что-то комментария не видно 8-)

[Исправлено: ГИП, 19.10.2023 - 20:02]
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ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1310
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 19.10.23 - 22:49
#16
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Цитата:
Ильяс:

Ильяс, вы родились в Кустанае?
Если родились в Кустанае, то наверно не посещали наш бассейн на Гагарина?
К таким видеоматериалам от Басе-Маме нужно относится с проверкой достоверности.
На ул. Гагарина (ныне им.НАН) бассейн имеет длину 25 метров, я сам занимался плаванием шесть лет, и ещё после детского спорта, учась в КТАТе в первой половине 1990-ых иногда у нас уроки физического воспитания проходили в бассейне.
А это видео от БАСЕ-МАСЕ-Пасе указало что наш советский бассейн 50 м длины, показав на видео с лицевой стороны все здание, где сам бассейн по расположен с торца по своей длине.
Зачем было сравнивать новый бассейн, судя со слов этого видео в БАСЕ он 50м, с советским бассейном на Гагарина длиной 25 м а не 50 со слов БАСЕ....
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