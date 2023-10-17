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Цитата:Ильяс, вы родились в Кустанае?Если родились в Кустанае, то наверно не посещали наш бассейн на Гагарина?К таким видеоматериалам от Басе-Маме нужно относится с проверкой достоверности.На ул. Гагарина (ныне им.НАН) бассейн имеет длину 25 метров, я сам занимался плаванием шесть лет, и ещё после детского спорта, учась в КТАТе в первой половине 1990-ых иногда у нас уроки физического воспитания проходили в бассейне.А это видео от БАСЕ-МАСЕ-Пасе указало что наш советский бассейн 50 м длины, показав на видео с лицевой стороны все здание, где сам бассейн по расположен с торца по своей длине.Зачем было сравнивать новый бассейн, судя со слов этого видео в БАСЕ он 50м, с советским бассейном на Гагарина длиной 25 м а не 50 со слов БАСЕ....