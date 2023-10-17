17 октября 2023, 13:33

Ледовый дворец чехо-словацко-архимедевского производства. Почему чехо-словацкого? Везде пишут, что фирма-строитель из Словакии, а базируется в Чехии. Архимед, именно он педалил строительство Тобол-Арены, Жастар-Сарая, Муз-Айдына, за Ледовый дворец даже держал ответ перед Токаевым.



И исчез в небытие. Инстаграм что Архимеда, что бывшего акима Костаная Кайрата Ахметова, перестали обновляться, как у девушки, которая после развода вышла замуж за другого.



И мы, народ Костаная, уподобились тому мужу, которого эта самая жена развела на строительство дома, бассейна, корта, бани и т.д. А потом нашла другого, через суд отжав половину, продала и уехала в Дубай.



Потом мы, начиная разглядывать то, что осталось, узнаём, что строительство, видимо, велось только для того, чтобы украсть у нас деньги.

И теперь новая жена в темноте принимает Муз-Айдын и говорит: только дай денег и всё станет прекрасным, даже включат свет и зимой зальют лёд.



Вопрос - доколе недоакимы будут разворовывать бюджет?



Извините за Басе, другого видео не нашёл.



https://youtu.be/FCsao32EeoM?si=XEjEXvP_qKCg6797