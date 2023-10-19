Re: Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная...

Отправлено: - 11:08

К сожалению таких людей как Ольга Б. очень мало в наше время.Нынешняя молодежь в основном не имеет понятий о природе и растительности.. Это во временна СССР дети и подростки сажали деревья,цветы... и ухаживали за ними, а летом были специальные школьные "зеленстрои" отряды...была культура и понятия о ценности и значимости природы. А в ЖКХ как и во многих гос. структурах основная часть молодежи далека от этого ,вот и итог...Старое поколение уходит,. а молодежь не учится .И становится грустно и печально за будущее города ,а особенно за озеленение и так во всем РК. А не добросовестные и не знающие подрядчики тендер выиграли, прибыль получили, затем находят таких же как и они субподрядчиков и все выходит у них по разгильдяйский ...Будь -это стройка или озеленение.