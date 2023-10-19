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≡ Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная прокомментировал «варварское отношение к деревьям» в парках
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47779
Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная прокомментировал «варварское отношение к деревьям» в парках
Отправлено: 19.10.23 - 09:34
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Во вторник, 17 октября, акимат Костаная организовал экстренный выезд членов «зеленой комиссии» в Центральный сквер и парк Победы. Поводом послужили разрытые под укладку электрокабелей траншеи. Глубокие рвы вырыли впритык к деревьям, повредив корни деревьев.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
636
Re: Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная...
Отправлено: 19.10.23 - 09:34
#1
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А не хотят эти "наказаторы" сделать то же самое с варварским "кронированием"?
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дср73
§ дср73
(Пользователи)
Регистрация:
29.03.23
Сообщений:
4
Re: Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная...
Отправлено: 19.10.23 - 11:08
#2
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К сожалению таких людей как Ольга Б. очень мало в наше время.Нынешняя молодежь в основном не имеет понятий о природе и растительности.. Это во временна СССР дети и подростки сажали деревья,цветы... и ухаживали за ними, а летом были специальные школьные "зеленстрои" отряды...была культура и понятия о ценности и значимости природы. А в ЖКХ как и во многих гос. структурах основная часть молодежи далека от этого ,вот и итог...Старое поколение уходит,. а молодежь не учится .И становится грустно и печально за будущее города ,а особенно за озеленение и так во всем РК. А не добросовестные и не знающие подрядчики тендер выиграли, прибыль получили, затем находят таких же как и они субподрядчиков и все выходит у них по разгильдяйский ...Будь -это стройка или озеленение.
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