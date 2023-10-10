Отправлено: - 15:57













Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50237 Напомним, вернуть рудничанке сумму уплаченного штрафа независимо от итогов расследования пообещал главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов.Источник:

Цитата:этого тоже надо наказатьс чего он самовольно решил вернуть штраф женщине?он кто? прокурор? суд прошел? он уже сам по себе решил что его подчиненные нарушили закон? окей дождись суда над ними потом возмещай ущерб в порядке установленном законодательствома тут что? один нарушил закон (хотя еще не понятно нарушил ли) а за ним второй хочет на статью попастьраз такое дело пошло, их там вместе с инспектором гнать с работы надо