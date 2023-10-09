В чем сила, брат? - Концерт памяти Сергея Бодрова прошел в Костанае
Отправлено: 09.10.23 - 11:35
Во время концерта "НГ" размещала видео в своем Telegram-канале. Реакция подписчиков была неоднозначной. Одни вспоминали, что в интервью Сергей Бодров говорил: "Во время войны нельзя осуждать своих солдат". Читать новость
Когда ничего не угрожает, когда война кончится, тогда да… Можно говорить: вот это было не так, вот это, и давайте постараемся, чтобы в будущем этого не было. Мы против этой войны, все против, но мы не там. И дети тех, кто говорит „за“ и „против“ тоже не там. Всегда нужно думать, когда говоришь про это, всегда надо помнить, что сейчас там кто-то умирает"
а что автор статьи уточнением окончания этой фразы хотел нам сказать? что бодров был против войны? нет вся фраза построена на том что мол если случилась война и солдаты твоей страны там воюют их во время войны осуждать нельзя-разборки только после тоесть переложив на другой контекст убивают американские солдаты детей и женщин во вьетнамской деревушке сонгми-осуждать их нельзя это ведь СВОИ вот войну закончим (естественно контекст идет о победоносном окончании) тогда уже будет разбор полетов а сейчас ни-ни, нельзя своих мальчиков осуждать переложив опять же на современность бодрову бы сейчас было за 50 и он вполне бы как и пригожин мог выдать эту замечательную фразу на новый лад "мы взяли под козырек и сказали, если деревня попала в блудняк, если мы пошли п*****я с соседями, надо п*****я до конца"
балабанов наверняка не был националистом но судя по его творчеству он был вполне себе реваншистом империалистом-причем сам ветеран войны в Афганистане развал страны, проигрыш в войне итд сыграли на его чувствах поэтому из раза в раз в его фильмах сквозит имперская и реваншисткая идеология причем можно сказать что он просто зеркало времени и он показывает просто как было, нет он именно формировал это время и эти идеи, именно фразы из его фильмов разошлись на цитаты националистов и он создал фигуру бодрова как защитника русской имперской идеологии
"не брат ты мне..." "я евреев не очень.." "русские на войне своих не бросают" "вот скажи мне американец..." "вы мне гады еще за Севастополь ответите" "а где твоя родина сынок? Сдал Горбачев твою родину американцам, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала.Русских людей в Прибалтике сдала, сербов на Балканах сдала. Родина!" " "Правильно, что ты на войне побывал. Война из парня мужика делает. А мужиком быть правильно. В нем вся сила." "На войне не надо думать. Думать надо до войны. А на войне нужно выживать. А чтобы выживать — надо убивать." "есть среди вас-люди, я под верхоянском видел одного на зоне, в законе, сильный как нохча, если бы такие россией управляли могли бы в войне победить, но таких мало у вас вы глупые и слабые и правят вами дураки, украину отдали ,казахстан....пол страны отдали просто так, скоро дальний восток китай заберет, вот вы со мной воюете а у меня в москве гостинца, три ресторана 4 бригады....я вас дою как коз а вы еще мне с бюджете деньги даете..." "ты знаешь почему ты плохо воюешь? потому что ты не за родину воюешь, тебя пригнали сюда как барана"
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