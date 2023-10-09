Советского и российского актера и кинорежиссера Сергея Бодрова костанайцы вспоминали вечером 7 октября в ДК "Орион" (бывший ДК "Текстильщик"). Широкой публике он известен прежде всего по роли Данилы Багрова из фильмов "Брат" и "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова. Как прошел концерт и что думают зрители и музыканты об актере и этих фильмах - в материале "НГ".

Перед зрителями выступали музыканты из Костаная и Рудного

На сцене выступали музыканты из Костаная и Рудного, объединенные из разных рок-групп: соло-гитарист Николай КАЙГОРОДЦЕВ, вокалист Анатолий "Итальянец" (так он представился корреспонденту "НГ"), соло-гитарист и вокалист Илья ЛЕТОВ (псевдоним - "НГ"), а также Артем Саква (ударные), бас-гитарист Михаил Серёгин, вокалист Сергей Капецкий, соло-гитарист Василий Подваленчук, его дочь Александра (синтезатор) и организатор концерта и вокалист Рустам БАКИРОВ. Выступали также жена Рустама Ольга и его дочь Ирина, которая рассказала стихотворение из фильма "Брат 2" перед исполнением одной из песен.

Некоторые зрители пришли с детьми

Зал был не полный, но зрителей довольно много - несколько десятков. В основном взрослые люди, кто-то пришел с детьми. Некоторые в одежде с элементами рок и панк-атрибутики, в кожаных куртках, футболках с символикой любимых групп. Ярко выделялись две женщины в черных футболках с надписью "БИ-2" (в фильме "Брат 2" звучат хиты этой группы "Полковнику никто не пишет" и "Варвара").

Соло-гитарист и вокалист Илья Летов

Концерт начался с показа отрывка из интервью Сергея Бодрова на большом LED-экране. Отвечая на вопросы журналистов, он рассуждает о смерти:

- Каждый человек задумывается о смерти, как каждый человек задумывается о боге. Я просто не уверен - нужно ли об этом говорить перед камерой. Бояться не нужно, нужно просто помнить и все, - говорит на видео Бодров. - И тогда жизнь будет, может, немножко сложнее, но правильнее.

Бодров родился 27 декабря 1971 года, погиб 20 сентября 2002 года: вместе со съемочной группой был в Кармадонском ущелье возле Владикавказа на съемках фильма "Связной". Вечером начался сход ледника Колка, который накрыл все ущелье. Спастись никто не успел. Останки Сергея так и не были обнаружены, до сих пор он значится пропавшим без вести.

На заднем плане показывали кадры из фильмов "Брат" и "Брат 2"

Музыканты исполнили композиции, которые не звучали в фильмах Бодрова: "Ой-йо / Никто не услышит" ("Чайф"), "Ветер" ("ДДТ") и "Выхода нет" ("Сплин").

Слева направо: Николай Кайгородцев (соло-гитара), Артем Саква (ударные) и Михаил Серёгин (бас-гитара)

Ирина Бакирова спела отрывок из песни "Когда умолкнут все песни" ("Гудбай, Америка") группы "Наутилус Помпилус". Далее музыканты исполнили "Вечно молодой" ("Смысловые галлюцинации"), "Счастье" ("БИ-2"), "Дорога" ("АукцЫон"), "Коли тобе нема" ("Океан Ельзи"), "Линия жизни" ("Сплин"), "Секрет" ("Агата Кристи") и другие саундтреки, ставшие классикой русского рока.

Ольга Бакирова исполняет песню "Искала"

Ольга Бакирова выбрала для исполнения песни Zемфиры "Искала" и Юлии Чичериной "Ту-лу-ла".

Зрители танцевали возле сцены, выделялись женщины в футболках с логотипом группы "БИ-2"

К микрофону подошел соло-гитарист Илья Летов, звучит песня "Полковнику никто не пишет" ("БИ-2"). Фанатки "БИ-2" и еще несколько зрителей начали танцевать возле сцены. Следом музыканты исполнили песню этой же группы "Варвара".

Во время исполнения песни "Это все" зрители включили фонарики на смартфонах и покачивали ими в ритм музыки

Завершающими стали песни, которые не были саундтреками к фильмам, но не менее известны: "Как на войне" ("Агата Кристи") и "Это все" ("ДДТ"). Под первую еще больше зрителей стали танцевать возле сцены, прыгали на месте и поднимали руки. Под вторую включили фонарики на смартфонах и качали ими в ритм музыки.

- О концерте я узнала от своего друга - гитариста Николая Кайгородцева, - рассказала "НГ" Алена СЕВАСТЬЯНОВА. - Фильмы "Брат" и "Брат 2" легендарны, да и саундтрек к ним - классика, это и мотивировало меня прийти. Фильмы пересматривала уже много раз. Помню, у меня была кассета с сандтреками к этим фильмам, которую я постонно переслушивала. Не могу сказать, какая часть лучше. Для меня это не две разные части, а один, единый фильм. Очень жалко, что такой творческий и молодой человек ушел из жизни так рано. К сожалению, творческие люди зачастую уходят на самом своем взлете и в самом расцвете сил. Фильмы "Брат" и "Брат 2" и проблемы, которые там затронуты, и сейчас остаются актуальными.

- Концерт был замечательный и я бы пришла на него еще раз со своей семьей! - поделилась впечатлениями Елена ЛУКАШЕВА. - Моя дочь купила мне билет и мы с мужем сомневались, стоило идти или нет, но сейчас я нисколько не жалею о том, что пришла. Жалко, что Сергей Бодров погиб так рано. Я думаю, главная мысль фильмов "Брат" и "Брат 2" такая: не живи глупо, а живи нормально, бодро и не прогоняй свою жизнь попусту. В фильмах показано, как жить не надо, что не надо в такое вляпываться. Любимый трек у меня и моего мужа - это "Вечно молодой".

Пока музыканты собирали аппаратуру и инструменты, корреспондент "НГ" успел поговорить с некоторыми из них.

В центре Анатолий "Итальянец" и Рустам Бакиров

- 21 год назад, 20 сентября, погиб Сергей Бодров, и мы решили сделать концерт, чтобы почтить его память. Но в конце сентября не получилось организовать, - рассказал Рустам Бакиров. - Мы уже делали ранее концерты, посвященные Виктору Цою и Михаилу Горшеневу. Решили напомнить и об этом талантливом человеке.

- Мы все - любители этих фильмов. И песни практически каждому музыканту знакомы, наверное, еще из детства или юности, - добавляет Анатолий "Итальянец".

- В детстве у меня был магнитофон и мама разрешала мне всего лишь полчаса слушать музыку. Я слушал кассеты с композициями то из фильма "Брат", то Qeen, то Led Zeppelin, - сказал Илья Летов. - Самый любимый саундтрек - "Полковнику никто не пишет". Я очень рад, что именно мне доверили ее исполнять.

По словам Анатолия, все треки распределяли по принципу: "Кто что любит, то и поет". Николай Кайгородцев признался, что ему больше всего нравится песня "Земля" группы "Маша и Медведи", но там нужен очень высокий голос, так что исполнить ее доверили Ольге Бакировой.

- Популярность у этой франшизы появилась после выхода именно "Брата 2", но с годами понимаешь, что первый фильм - более сильный, там большая смысловая нагрузка, - считает Анатолий. - И что интересно: Балабанов его практически бесплатно снял, без копейки. Второй фильм - уже более коммерческий.

- Интересно, как в первом фильме Данила Багров из человека, который борется за справедливость, стал бандитом и убийцей, и в итоге справедливости так и не достиг, - добавляет Илья.

Николай Кайгородцев (слева) и Анатолий "Итальянец"



- Я думаю, что философия первой части - что "Большой город съедает людей", и главного героя он не съел. А вторая часть - с идеей "С кем правда, тот и сильнее", - отметил Николай.

Во время концерта "НГ" размещала видео в своем Telegram-канале. Реакция подписчиков была неоднозначной. Одни вспоминали, что в интервью Сергей Бодров сказал "Во время войны нельзя осуждать своих солдат", отвечая на вопрос о действиях российских солдат во время второй чеченской компании. При этом комментаторы переносили эту фразу на войну в Украине и забывали о второй части его ответа: "Когда ничего не угрожает, когда война кончится, тогда да… Можно говорить: вот это было не так, вот это, и давайте постараемся, чтобы в будущем этого не было. Мы против этой войны, все против, но мы не там. И дети тех, кто говорит "за" и "против" тоже не там. Всегда нужно думать, когда говоришь про это, всегда надо помнить, что сейчас там кто-то умирает".

Другие цитировали Данила Багрова, заявившего кавказцу, который отказался платить за билет в трамвае: "Не брат ты мне, гнида ...". По их мнению, это показатель того, что создатель фильма был националистом.

Третьи возражали и первым, и вторым: "Искусство не имеет наций...".

В конце концерта на экране появилось фото Сергея Бодрова с надписью "Мы помним тебя, брат!"

Я спросил музыкантов, считают ли они, что Алексей Балабанов закладывал в свои фильмы националистические идеи, и призывал ли к чему-либо их концерт памяти Сергея Бодрова.

- Мы исполняли песни и на русском, и на украинском языках, и мы за творчество, - ответил Илья. - Мы не разделяем творчество на национальности. Музыка идет от души, и мы вкладывали ее в это выступление.

- Алексей Балабанов отображал в фильмах даже не свое мнение, а то, что тогда творилось на улицах, - считает Анатолий. - Он был простым человеком и практически все его фильмы насыщены разговорами простых людей. Все, что он слышал на улицах. Из этого он, как из кирпичиков, и складывал сценарии своих фильмов.

Фото Андрея СКИБЫ