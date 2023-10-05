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Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47689
Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Отправлено: 05.10.23 - 09:29
"Скандал, просто скандал", - ответил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на просьбу корреспондента "НГ" прокомментировать ремонт в библиотеке, которая работает на государственном языке. Теперь заказчик и подрядчик обмениваются взаимными обвинениями.
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Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Отправлено: 05.10.23 - 09:29
замашки свои подрядчик пусть по где угодно демонстрирует хоть по всему Казахстану
[Исправлено: ОГПУ, 06.10.2023 - 08:06]
[Исправлено: ОГПУ, 06.10.2023 - 08:06]
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 138
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:00
А причём тут Аким? Работы что в акимате проводят?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1330
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:38
Цитата:
Цитата:
Никто и не должен помнить. Даже когда ремонт в квартире делаешь, то нужно оформлять договор, прописывать стоимость и т.д. Иначе, цена в процессе начинает расти в прямой зависимости от наглости исполнителя. И на дополнительные работы не стоит жаловаться - в тендерах цены завышены минимум в 2 раза, все эти "стяжки возле туалета" и пр. с лихвой перекрываются (2 мешка ЦПС стоят 3500 тенге). Но можно было оформить дополнением к договору и посчитать стоимость.
устно договорились внести дополнение. Спорили и насчет витража...
Цитата:
...но они не помнят этой договоренности
Никто и не должен помнить. Даже когда ремонт в квартире делаешь, то нужно оформлять договор, прописывать стоимость и т.д. Иначе, цена в процессе начинает расти в прямой зависимости от наглости исполнителя. И на дополнительные работы не стоит жаловаться - в тендерах цены завышены минимум в 2 раза, все эти "стяжки возле туалета" и пр. с лихвой перекрываются (2 мешка ЦПС стоят 3500 тенге). Но можно было оформить дополнением к договору и посчитать стоимость.
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:39
При том что аким осуществляет общее руководство, отвечает за положение дел на вверенной территории, если его подчинённые не в состоянии провести конкурс с максимальной отдачей для города, тогда их нужно менять, закон о государственных закупках позволяет провести закупки услуг с необходимым качеством, впервые слышу чтобы подрядчик сам решал что делать а что нет, зачастую по опыту прошлых лет, заказчики относятся формально к разработке технической спецификации, сметы делают как попало, курирующий заместитель акима, руководитель отдела (администратор бюджетной программы) должны контролировать ход закупок, отсекать откровенную халтуру
Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Отправлено: 05.10.23 - 10:42
Если все заказчики в городе будут так проводить закупки и проваливать всю работу тогда акиму долго не быть на посту
[Исправлено: ОГПУ, 06.10.2023 - 08:04]
[Исправлено: ОГПУ, 06.10.2023 - 08:04]
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31719
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:44
В Рудном постоянно помню так, перед этим ставят какие то невыполнимые условия, потом расторгают договор.
Там фишка такая.
С жезканганцами как обошлись, те или не ту, что с водой что то связано было..
Как то слышал, что расторгать и отдавать кому то это выгодно очень..
Там фишка такая.
С жезканганцами как обошлись, те или не ту, что с водой что то связано было..
Как то слышал, что расторгать и отдавать кому то это выгодно очень..
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:48
Отдел строительства будет проваливать ремонт/замену системы отопления, отдел жкх провалит ремонт дорог, отдел образования завалит закуп угля в школы, и.т.д. аким конечно ни при чем, там же закон "дурацкий" подрядчик "подлец" (часто так и бывает) одна я "Наташа" хорошая руковожу отделом 25 лет и "никто никогда мне не говорил что я плохо работаю", народ не разбирается в этой кухне, по кухонной логике "виноват аким" или Президент
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:51
Цитата:
И такое тоже зачастую бывает, но это уже органы должны смотреть а не хлопать ушами, если аким не чист на руку тогда и место за забором как говорится найдется
111:
И такое тоже зачастую бывает, но это уже органы должны смотреть а не хлопать ушами, если аким не чист на руку тогда и место за забором как говорится найдется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6352
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 19:34
Про отдел строительства в Рудном пора слагать анекдоты. Ещё до карусельного дела начальником сего заведения стал обычный прохожий без онного образования, как говорили знакомые,просто пригласили. В последствии последнего посадили, а кукловоды тихаря свалили восвояси. Органы не дали внятного ответа куда делись миллиарды, конкретно по колесу триста миллионов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.12
- Сообщений:
- 242
Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Отправлено: 06.10.23 - 09:20
Тут понятно, должен был "свой человек" выиграть за 10 млн, в 5 сделать ремонт, а 5 поделиться (подтверждает то, что до каждой мелочи цепляются). А если бы свой, тогда закрыли глаза на косяки и приняли акт без проблем. У меня были такие же ситуации, через суд все решалось в мою пользу.
Как госзакупки отменили из одного источника, так и смысла нет в них участвовать. Прям крысиные бега за копейки, и нервотрёпка а не работа...
[Исправлено: Xacatel, 06.10.2023 - 09:25]
Как госзакупки отменили из одного источника, так и смысла нет в них участвовать. Прям крысиные бега за копейки, и нервотрёпка а не работа...
[Исправлено: Xacatel, 06.10.2023 - 09:25]
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