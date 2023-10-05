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≡ Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47689
Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Отправлено: 05.10.23 - 09:29
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"Скандал, просто скандал", - ответил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на просьбу корреспондента "НГ" прокомментировать ремонт в библиотеке, которая работает на государственном языке. Теперь заказчик и подрядчик обмениваются взаимными обвинениями.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
152
Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Отправлено: 05.10.23 - 09:29
#1
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замашки свои подрядчик пусть по где угодно демонстрирует хоть по всему Казахстану

[Исправлено: ОГПУ, 06.10.2023 - 08:06]
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
138
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:00
#2
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А причём тут Аким? Работы что в акимате проводят?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1330
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:38
#3
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Цитата:
устно договорились внести дополнение. Спорили и насчет витража...


Цитата:
...но они не помнят этой договоренности


Никто и не должен помнить. Даже когда ремонт в квартире делаешь, то нужно оформлять договор, прописывать стоимость и т.д. Иначе, цена в процессе начинает расти в прямой зависимости от наглости исполнителя. И на дополнительные работы не стоит жаловаться - в тендерах цены завышены минимум в 2 раза, все эти "стяжки возле туалета" и пр. с лихвой перекрываются (2 мешка ЦПС стоят 3500 тенге). Но можно было оформить дополнением к договору и посчитать стоимость.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
152
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:39
#4
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При том что аким осуществляет общее руководство, отвечает за положение дел на вверенной территории, если его подчинённые не в состоянии провести конкурс с максимальной отдачей для города, тогда их нужно менять, закон о государственных закупках позволяет провести закупки услуг с необходимым качеством, впервые слышу чтобы подрядчик сам решал что делать а что нет, зачастую по опыту прошлых лет, заказчики относятся формально к разработке технической спецификации, сметы делают как попало, курирующий заместитель акима, руководитель отдела (администратор бюджетной программы) должны контролировать ход закупок, отсекать откровенную халтуру
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
152
Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Отправлено: 05.10.23 - 10:42
#5
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Если все заказчики в городе будут так проводить закупки и проваливать всю работу тогда акиму долго не быть на посту

[Исправлено: ОГПУ, 06.10.2023 - 08:04]
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31719
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:44
#6
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В Рудном постоянно помню так, перед этим ставят какие то невыполнимые условия, потом расторгают договор.
Там фишка такая.
С жезканганцами как обошлись, те или не ту, что с водой что то связано было..
Как то слышал, что расторгать и отдавать кому то это выгодно очень..
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
152
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:48
#7
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Отдел строительства будет проваливать ремонт/замену системы отопления, отдел жкх провалит ремонт дорог, отдел образования завалит закуп угля в школы, и.т.д. аким конечно ни при чем, там же закон "дурацкий" подрядчик "подлец" (часто так и бывает) одна я "Наташа" хорошая руковожу отделом 25 лет и "никто никогда мне не говорил что я плохо работаю", народ не разбирается в этой кухне, по кухонной логике "виноват аким" или Президент
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
152
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:51
#8
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Цитата:
111:

И такое тоже зачастую бывает, но это уже органы должны смотреть а не хлопать ушами, если аким не чист на руку тогда и место за забором как говорится найдется
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6352
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 19:34
#9
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Про отдел строительства в Рудном пора слагать анекдоты. Ещё до карусельного дела начальником сего заведения стал обычный прохожий без онного образования, как говорили знакомые,просто пригласили. В последствии последнего посадили, а кукловоды тихаря свалили восвояси. Органы не дали внятного ответа куда делись миллиарды, конкретно по колесу триста миллионов.
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
242
Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Отправлено: 06.10.23 - 09:20
#10
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Тут понятно, должен был "свой человек" выиграть за 10 млн, в 5 сделать ремонт, а 5 поделиться (подтверждает то, что до каждой мелочи цепляются). А если бы свой, тогда закрыли глаза на косяки и приняли акт без проблем. У меня были такие же ситуации, через суд все решалось в мою пользу.

Как госзакупки отменили из одного источника, так и смысла нет в них участвовать. Прям крысиные бега за копейки, и нервотрёпка а не работа...

[Исправлено: Xacatel, 06.10.2023 - 09:25]
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