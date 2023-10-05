"Скандал, просто скандал", - ответил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на просьбу корреспондента "НГ" прокомментировать ремонт в библиотеке, которая работает на государственном языке. Из бюджета на замену входной группы, кафельной плитки и косметические обновления выделяли 10 млн тенге. Подрядчик снизил стоимость до 4 999 994 тенге. Теперь же бибилиотека и бизнесмен обмениваются взаимными обвинениями, а выяснять отношения планируют в суде.

- Конкурс на текущий ремонт библиотеки был объявлен в апреле 2023 года, - рассказала директор ГУ "Рудненская централизованная библиотечная система" Лариса АЛЕКСАНДРЕНКО. - Был определен поставщик - ИП "Даур" из Алматы. В рамках договора были сделаны внутренние работы, частично входная группа, часть электромонтажных работ. Не были выполнены работы по замене сантехники. Сами понимаете, библиотеке 20 лет и за это время ремонта здесь не было. В срок, до 31 мая, подрядчик не уложился, из-за чего его признали недобросовестным участником госзакупок. 14 сентября мы расторгли с ним договор. Ждем, когда подрядчик обратится в суд, потому что мы пока не выплачивали ему деньги за выполненные работы. Сколько суд скажет, столько мы и выплатим.

Александренко приводит в качестве примера входную группу. Ее должны были полностью снести и сделать новую из аллюминия. А подрядчик лишь обновил двери и плитку на ступеньках.

- Подрядчик должен был предоставить смету, на чем он собирается экономить, но не сделал этого, - пояснил Виктор Ионенко. - Он приступил к работе и сделал часть того, что есть в договоре, и часть, которой там не было предусмотрено. Замены плитки там не было в плане, а он ее поменял. И потребовал оплатить эти работы. Но ни смету, ни акт выполненных работ предоставлять не стал. Этот конфликт дошел до меня, как акима города. В начале сентября я с ними встречался. Я объяснял, что нужно сделать для того, чтобы мы могли принять и оплатить работы. В демонстративной форме они отказались от этого плана. Вместо этого начали ходить по городу, снимать видео и шантажировать ими меня. Так как срок договора закончился, мы написали им предложение досудебного урегулирования с просьбой предоставить документы на выполненные работы. Мы готовы оплатить работы за минусом того, что они не сделали, и с учетом их скидки, которую они сделали, чтобы снизить сумму с 10 млн до почти 5 млн тенге.

По словам Ионенко, подрядчик просил выплатить около 3 млн тенге за все работы. Заказчик готов в пределах выделенных денег путем дополнительного соглашение оплатить и те работы, которые были сделаны по воле подрядчика. Но это предложение вновь уперлось в необходимость предоставить подтверждающие документы.

Представитель ИП "Даур" Талгат СУЛТАНГАЛИЕВ прокомментировал ситуацию рудненскому порталу ИА "Город". Он сообщил, что смета ремонта была неточной, а детали ремонта библиотеки согласовывались уже в ходе ремонта. Подрядчик считает, что сроки выполнения работ были затянуты по вине библиотеки.

- В смету был включен только демонтаж перегородки. Остального не было, - сообщил Султангалиев. - К примеру, на стенах было два слоя обоев, а насчет канализации указано только поменять 2 м трубы, а там стену нужно ломать, чтобы все поменять, этого в смете не было. Когда стелили линолеум, мы увидели, что около туалета пол сгнил. Залили бетонную стяжку, в смете этого не было. В дефектном акте в туалете не было кафеля, устно договорились внести дополнение. Спорили и насчет витража. В присутствии их юриста договорились, что витраж будет из ПВХ, а двери из алюминиевого профиля, но они не помнят этой договоренности. Мы сделали стеллажи, вытянули стены и потолки, как и было запланировано, проводку на 40% сделали, там трудности с заменой возникли из-за конструкции. Входную группу сделали и все остальное. Крыльцо выложили плиткой. Цоколь сделали, по устной договоренности.

Султангалиев сообщил, что они сделал актуальную смету работ.

- Но по идее мы не должны ее делать, мы - поставщики, мы просто даем на подпись акт выполненных работ, - считает представитель ИП "Даур". - Мы сделали смету с исключениями и добавлениями, протокол сделали. Отправляли заказчику несколько раз, но они не подписали, к каждой мелочи придирались, а потом с нами перестали общаться. В том числе руководитель отдела культуры. Говорят, чтобы вся переписка велась через портал. Мы уже около 5 лет занимаемся ремонтами через госзакупки, но такое впервые. Идеальная смета в госзакупках - это редкость, то вопросы по объему работ, то по видам работ возникают. Мы привыкли, что смета делается уже по факту всех произведенных работ, по всему Казахстану есть практика изменений и дополнений, а тут нам говорят, что так не делается. Мы больше не просим, мы уложились в свою сумму - 4 млн 999 тыс тенге. И хотим их получить, вот и все.

Фото Георгия ГОВОРОВА

