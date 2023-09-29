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≡ «Для улучшения эстетического вида и безопасности...» - Костанайцы задают вопросы по поводу массовой замены опор освещения в городе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47646
«Для улучшения эстетического вида и безопасности...» - Костанайцы задают вопросы по поводу массовой замены опор освещения в городе
Отправлено: 29.09.23 - 12:42
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И первый из них: в чем неотложная необходимость этого мероприятия. Те же бетонные столбы в центре выглядят вполне крепкими, не падают, провода на себе исправно держат. Зачем на их место ставят металлические?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
348
Re: «Для улучшения эстетического вида и безопасности...» -...
Отправлено: 29.09.23 - 12:42
#1
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Добавьте в копилку вопросов. Когда нормально перетянут провода? В центре где хожу. На всех участках где заменены столбы провода теперь висят на соплях. Если раньше были аккуратно натянуты с "бобинами" на столбах то теперь как попало висит. (где-то чуть ли не рвется (при этом от столба обычно в этом месте уже оторвано), а где то до земли провисает). Если так надолго оставят, то первый же ветер с порывами до 25-30 м/с даст всем шороху.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
389
«Для улучшения эстетического вида и безопасности...» - Костанайцы задают вопросы по поводу массовой замены опор освещения в городе
Отправлено: 29.09.23 - 12:49
#2
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У бетонной опоры срок службы около 50 лет. Может она и выглядит крепко. Но внизу, ниже уровня земли часто уже ничего нет. И в любой момент может переломиться. Часто не она провода держит, а провода её. И еще как правильно ответил аким в металлический столб безопаснее врезаться. Не сразу насмерть. Важнее всего жизнь человека. Столб можно заменить. А железный еще и не так сложно как бетонный

[Исправлено: Alehander, 29.09.2023 - 12:56]
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
132
Re: «Для улучшения эстетического вида и безопасности...» -...
Отправлено: 29.09.23 - 12:57
#3
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Короче куда не ткнись везде засада, вся инфраструктура, жилой фонд и коммуникации ссср рано или поздно "отхлебнет" как говорят слесаря, все новое доверия не внушает, это и жилья касается и столбов и всего остального
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
389
«Для улучшения эстетического вида и безопасности...» - Костанайцы задают вопросы по поводу массовой замены опор освещения в городе
Отправлено: 29.09.23 - 13:01
#4
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Цитата:
Планируется повторно применять данные опоры для восстановления улиц города либо передать на баланс районам Костанайской области по необходимости для устройства освещения. Источник:


Другой вопрос. Не логично звучит, что для улучшения эстетичного вида с одной улицы убирают и на другую ставят или в районы отправляют. Или на других улицах и в районах другие эстетические требования или вкусы у населения. Конечно люди порой рады хоть такому проявлению заботы. Но разве не должен быть одинаковый подход для всех?

[Исправлено: Alehander, 29.09.2023 - 13:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31417
Re: «Для улучшения эстетического вида и безопасности...» -...
Отправлено: 29.09.23 - 13:11
#5
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Да сыпятся эти бетонки от малейшего удара легковушек..
В Рудном из сколько по сбивали..
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
241
Re: «Для улучшения эстетического вида и безопасности...» -...
Отправлено: 29.09.23 - 13:35
#6
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"Для улучшения эстетического вида" - а от пыли постоянной в городе не хотите избавиться? Приезжаешь на чистой машине, 2-3 дня и как со свинарника. Улицы метут тракторами, вся пыль разносится по округе. Но нет, надо менять асфальт каждый год на одних и тех же улицах, бордюры и теперь добрались до фонарей.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26062
«Для улучшения эстетического вида и безопасности...» - Костанайцы задают вопросы по поводу массовой замены опор освещения в городе
Отправлено: 29.09.23 - 14:03
#7
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Цитата:
Xacatel:
теперь добрались до фонарей.

От них много пыли, в городе... :-o
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