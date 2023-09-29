И первый из них: в чем неотложная необходимость этого мероприятия. Те же бетонные столбы в центре выглядят вполне крепкими, не падают, провода на себе исправно держат. Зачем на их место ставят металлические?

Тонкие металлические опоры кажутся горожанам хлипкими / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

«НГ» собрала самые популярные вопросы и направила акиму Костаная. Горожане спрашивали, во что бюджету обходится эта кампания, куда деваются демонтированные бетонные опоры.

Интересно, что один из аргументов властей в пользу замены - это безопасность.

- Замена опор производится для благоустройства города, в частности, для улучшения его эстетического вида, также в связи с износом и для безопасности водителей при столкновении с железобетонными опорами, - ответил сотрудник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Кенжебай АКПБАЕВ.

Кстати, в одном из обращений в «НГ» горожане как раз указывали на то, что при авариях бетонные основания выдерживают удары транспорта, а хлипкие на вид металлические столбы наверняка будут повреждены, вместе с ними - и освещение.

Фото Ксении РЕБИК

Об износе утверждение дискуссионное. Акимат не приводит данных, кто и когда определил степень износа массово заменяемых бетонных опор. Указывает, что «по ул. Каирбекова от ул. Курганской до железнодорожного переезда в текущем году выполняются работы по устройству освещения с применением снятых металлических опор с пр. Абая», но точно не называет нормативный срок службы металлических опор.

О деньгах.

- В текущем году заключен договор с ТОО «KZ ProjectStroy-Innovation» на сумму 2 млрд тенге на вид работ «Текущий ремонт сетей уличного освещения, обслуживание и настройка существующей автоматизированной диспетчерской системы управления уличного наружного освещения в городе Костанае». Работы охватывают 31 улицу города, - говорится в ответе на запрос. - Планируется выполнить работы по замене железобетонных опор на металлические в количестве 2 035 единиц, а также заменить старые светильники на новые с функцией диммирования (управление интенсивностью освещения - «НГ») в количестве 5 007 ед. По состоянию на сегодняшний день сумма освоения средств составляет 850,5 млн тенге. Демонтированные опоры в настоящее время находятся на ответственном хранения на территории подрядной организации ТОО «KZ ProjectStroy-Innovation». Планируется повторно применять данные опоры для восстановления улиц города либо передать на баланс районам Костанайской области по необходимости для устройства освещения.

Костанайцы направляли еще один вопрос, не совсем по теме, но тоже касающийся рачительности местной власти. Куда деваются демонтированные бордюры при их замене, некоторые же вполне крепкие. Можно ли их где-то купить?

- Демонтированные старые бордюры, - ответили в акимате, - согласно сметной документации, утилизируются на специализированные полигоны.