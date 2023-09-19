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Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47578
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 10:58
- Агрессивная езда водителя автобуса № 27 на дорогах, указали номер автобуса, - зачитал аким. И добавил: - Это тот перевозчик, у которого новые автобусы. Водители что, так хотели свои автобусы показать, что начали агрессивно ездить?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 124
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 10:58
Правильно, по карману бить, в конце концов придут нормальные ребята будут работать или действующие перевозчики перестроятся, аким белке в глаз попал
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 356
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 11:43
Разбор полетов по Жундубаевски, курят и носятся - погрозим пальчиком. Мозги свои включить не может, надо установить джипиэс-датчики на все автобусы и контролировать отделу ЖКХ. А за курение в общественном месте должны штрафовать полиция по видео пассажиров.
Но это не про этого акима...
Но это не про этого акима...
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 11:45
Цитата:
Я догадываюсь че за фишка будет)
какую-то архитектурную фишку, чтобы он отличался от других.
Я догадываюсь че за фишка будет)
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 11:47
Цитата:
Цитата:
Вы че незнаите почему они носятся? Инфа давно всём известна. Будешь меньше привозить денег - будешь меньше получать зарплату. В конечном итоге директор уволит такого водителя как не проф пригодный. Так что это всё как раз сверху идёт. Водители не причём.
ОГПУ:
Цитата:
Ильяс:
Вы че незнаите почему они носятся? Инфа давно всём известна. Будешь меньше привозить денег - будешь меньше получать зарплату. В конечном итоге директор уволит такого водителя как не проф пригодный. Так что это всё как раз сверху идёт. Водители не причём.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.11.13
- Сообщений:
- 84
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 12:05
Цитата:
Пробовали. Не прижилось. Многие водители вывели для себя тумблер включения/выключения GPS-трекера. Никакие штрафы за отключение их не пугают. Нет рычагов воздействия на водителей. Они понимают, что в городе высокий дефицит водителей с категорией D и что никто не желает работать на автобусе за такую зарплату и трату нервов. И перевозчики это понимают, поэтому и держатся за своих водителей.
Ильяс:
установить джипиэс-датчики на все автобусы и контролировать отделу ЖКХ
установить джипиэс-датчики на все автобусы и контролировать отделу ЖКХ
Пробовали. Не прижилось. Многие водители вывели для себя тумблер включения/выключения GPS-трекера. Никакие штрафы за отключение их не пугают. Нет рычагов воздействия на водителей. Они понимают, что в городе высокий дефицит водителей с категорией D и что никто не желает работать на автобусе за такую зарплату и трату нервов. И перевозчики это понимают, поэтому и держатся за своих водителей.
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 12:27
Цитата:
Ильяс: надо установить джипиэс-датчики наЦитата:
Безбилетный пассажир:А смысл в этих датчиках? Они же не носятся по 100 км в час. А едут 60 км, просто бабушке страшно когда он к остановке подъезжает на большой скорости а ЖКХ посмотрит и не увидит не каких нарушений. Короче деньги на ветер, за датчики нужно платить каждый месяц. У меня например стоит джипиес, так я и гоняю за тридевять земель. А автобусам он зачем?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2856
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 12:28
Цитата:
Не уволит потому как их большой дефицит
Vit:
уволит такого водителя
уволит такого водителя
Не уволит потому как их большой дефицит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3121
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 12:42
Цитата:
Цитата:
GPS стоят во всех автобусах на всех постеминалах для приема оплаты картами.
Приложение SMS BUS в помощь. Все автобусы на маршрутах в онлайн режиме видны.
Ильяс:
надо установить джипиэс-датчики на все автобусы
надо установить джипиэс-датчики на все автобусы
Цитата:
Безбилетный пассажир:
Пробовали. Не прижилось. Многие водители вывели для себя тумблер включения/выключения GPS-трекера
Пробовали. Не прижилось. Многие водители вывели для себя тумблер включения/выключения GPS-трекера
GPS стоят во всех автобусах на всех постеминалах для приема оплаты картами.
Приложение SMS BUS в помощь. Все автобусы на маршрутах в онлайн режиме видны.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31063
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 13:33
Сейчас только с автобуса.
С тройки.
Раньше да, было без подергиваний, но раньше и авто мало было.
Сейчас только начинает автобус ехать, тут же режет кто то его, то тормозит там, то надо не дать, чтоб резанули и тд.
А акиму, вместо того, чтоб гнать понты, надо сделать, если так хочет, автобусные линии, вроде такие есть в современных городах.
Если он считает Костанай городом конечно, современным, а не отсталой деревней у чьерта на куличках..
[Исправлено: 111, 19.09.2023 - 13:34]
С тройки.
Раньше да, было без подергиваний, но раньше и авто мало было.
Сейчас только начинает автобус ехать, тут же режет кто то его, то тормозит там, то надо не дать, чтоб резанули и тд.
А акиму, вместо того, чтоб гнать понты, надо сделать, если так хочет, автобусные линии, вроде такие есть в современных городах.
Если он считает Костанай городом конечно, современным, а не отсталой деревней у чьерта на куличках..
[Исправлено: 111, 19.09.2023 - 13:34]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31063
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 13:37
Цитата:
Может надо даже расстрел на месте ввести..
А что, перестреляем всех автобусников, и сами пойдем на маршрут.
Мы то некурящие и не пьющие, верим в Аллаха и тд, у нас все будет идеально..
Ильяс:
А за курение в общественном месте должны штрафовать полиция по видео пассажиров.
А за курение в общественном месте должны штрафовать полиция по видео пассажиров.
Может надо даже расстрел на месте ввести..
А что, перестреляем всех автобусников, и сами пойдем на маршрут.
Мы то некурящие и не пьющие, верим в Аллаха и тд, у нас все будет идеально..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4832
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 13:47
Цитата:
Водители, а классные водители тем более - в большом ДЕФИЦИТЕ, так же как и хорошие, да уже и просто механизаторы.
Кто будет работать вместо уволенных- Жандубаев и его замы ??, не думаю, даже и не их дети- НИКАКОЙ директор ПАТП не уволит, да и не крикнет на водителя, потому что их -НЕТ.
Да, и управляют автобусом, вроде нормально: - иногда на 10 к родным в КЖБИ езжу.
Может и иногда кто то из них и прибавил скорость, покурил, по сотику переговорил - ну и что тут такого- все мы люди, можно подумать что дома мужья не курят.
Никто же не умер из-за этого.
Vit:
конечном итоге директор уволит такого водителя
конечном итоге директор уволит такого водителя
Водители, а классные водители тем более - в большом ДЕФИЦИТЕ, так же как и хорошие, да уже и просто механизаторы.
Кто будет работать вместо уволенных- Жандубаев и его замы ??, не думаю, даже и не их дети- НИКАКОЙ директор ПАТП не уволит, да и не крикнет на водителя, потому что их -НЕТ.
Да, и управляют автобусом, вроде нормально: - иногда на 10 к родным в КЖБИ езжу.
Может и иногда кто то из них и прибавил скорость, покурил, по сотику переговорил - ну и что тут такого- все мы люди, можно подумать что дома мужья не курят.
Никто же не умер из-за этого.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1809
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 20:47
Цитата:
Тогда возникает вопрос, а зачем законы, всё это запрещающие?
ACROS:
Тогда возникает вопрос, а зачем законы, всё это запрещающие?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 19331
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 21:05
Цитата:
Батыры верхом на пегасах?
Vit:
Я догадываюсь че за фишка будет)
Я догадываюсь че за фишка будет)
Батыры верхом на пегасах?
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