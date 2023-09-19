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≡ Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47578
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 10:58
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- Агрессивная езда водителя автобуса № 27 на дорогах, указали номер автобуса, - зачитал аким. И добавил: - Это тот перевозчик, у которого новые автобусы. Водители что, так хотели свои автобусы показать, что начали агрессивно ездить?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
124
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 10:58
#1
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Правильно, по карману бить, в конце концов придут нормальные ребята будут работать или действующие перевозчики перестроятся, аким белке в глаз попал
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
356
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 11:43
#2
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Разбор полетов по Жундубаевски, курят и носятся - погрозим пальчиком. Мозги свои включить не может, надо установить джипиэс-датчики на все автобусы и контролировать отделу ЖКХ. А за курение в общественном месте должны штрафовать полиция по видео пассажиров.

Но это не про этого акима...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13157
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 11:45
#3
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Цитата:
какую-то архитектурную фишку, чтобы он отличался от других.

Я догадываюсь че за фишка будет)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13157
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 11:47
#4
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Цитата:
ОГПУ:

Цитата:
Ильяс:

Вы че незнаите почему они носятся? Инфа давно всём известна. Будешь меньше привозить денег - будешь меньше получать зарплату. В конечном итоге директор уволит такого водителя как не проф пригодный. Так что это всё как раз сверху идёт. Водители не причём.
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
84
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 12:05
#5
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Цитата:
Ильяс:
установить джипиэс-датчики на все автобусы и контролировать отделу ЖКХ

Пробовали. Не прижилось. Многие водители вывели для себя тумблер включения/выключения GPS-трекера. Никакие штрафы за отключение их не пугают. Нет рычагов воздействия на водителей. Они понимают, что в городе высокий дефицит водителей с категорией D и что никто не желает работать на автобусе за такую зарплату и трату нервов. И перевозчики это понимают, поэтому и держатся за своих водителей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13157
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 12:27
#6
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Цитата:
Ильяс: надо установить джипиэс-датчики на
Цитата:
Безбилетный пассажир:
А смысл в этих датчиках? Они же не носятся по 100 км в час. А едут 60 км, просто бабушке страшно когда он к остановке подъезжает на большой скорости а ЖКХ посмотрит и не увидит не каких нарушений. Короче деньги на ветер, за датчики нужно платить каждый месяц. У меня например стоит джипиес, так я и гоняю за тридевять земель. А автобусам он зачем?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2856
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 12:28
#7
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Цитата:
Vit:
уволит такого водителя

Не уволит потому как их большой дефицит
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3121
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 12:42
#8
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Цитата:
Ильяс:
надо установить джипиэс-датчики на все автобусы

Цитата:
Безбилетный пассажир:
Пробовали. Не прижилось. Многие водители вывели для себя тумблер включения/выключения GPS-трекера

GPS стоят во всех автобусах на всех постеминалах для приема оплаты картами.
Приложение SMS BUS в помощь. Все автобусы на маршрутах в онлайн режиме видны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31063
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 13:33
#9
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Сейчас только с автобуса.
С тройки.
Раньше да, было без подергиваний, но раньше и авто мало было.
Сейчас только начинает автобус ехать, тут же режет кто то его, то тормозит там, то надо не дать, чтоб резанули и тд.
А акиму, вместо того, чтоб гнать понты, надо сделать, если так хочет, автобусные линии, вроде такие есть в современных городах.
Если он считает Костанай городом конечно, современным, а не отсталой деревней у чьерта на куличках..

[Исправлено: 111, 19.09.2023 - 13:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31063
Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким Костаная прокомментировал жалобы на водителей
Отправлено: 19.09.23 - 13:37
#10
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Цитата:
Ильяс:
А за курение в общественном месте должны штрафовать полиция по видео пассажиров.

Может надо даже расстрел на месте ввести..
А что, перестреляем всех автобусников, и сами пойдем на маршрут.
Мы то некурящие и не пьющие, верим в Аллаха и тд, у нас все будет идеально..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4832
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 13:47
#11
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Цитата:
Vit:
конечном итоге директор уволит такого водителя


Водители, а классные водители тем более - в большом ДЕФИЦИТЕ, так же как и хорошие, да уже и просто механизаторы.
Кто будет работать вместо уволенных- Жандубаев и его замы ??, не думаю, даже и не их дети- НИКАКОЙ директор ПАТП не уволит, да и не крикнет на водителя, потому что их -НЕТ.
Да, и управляют автобусом, вроде нормально: - иногда на 10 к родным в КЖБИ езжу.
Может и иногда кто то из них и прибавил скорость, покурил, по сотику переговорил - ну и что тут такого- все мы люди, можно подумать что дома мужья не курят.
Никто же не умер из-за этого.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1809
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 20:47
#12
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Цитата:
ACROS:

Тогда возникает вопрос, а зачем законы, всё это запрещающие?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19331
Re: Агрессивная езда, курение, разговоры по телефону - Аким...
Отправлено: 19.09.23 - 21:05
#13
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Цитата:
Vit:
Я догадываюсь че за фишка будет)

Батыры верхом на пегасах? :-o :-)
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