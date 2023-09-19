Жалобы жителей областного центра в службу iKomek аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ традиционно рассмотрел на городском аппаратном совещании. Больше всего нареканий поступило от пассажиров на водителей автобусов.

- Агрессивная езда водителя автобуса № 27 на дорогах, указали номер автобуса, - зачитал аким. И добавил: - Это тот перевозчик, у которого новые автобусы. Водители что, так хотели свои автобусы показать, что начали агрессивно ездить? Есть жалобы на водителя автобуса № 38: курит, разговаривает по телефону. Так же указан номер. Полицейские все эти жалобы отработают, проконтролируют. И будем наказывать, но не водителей, а компанию-перевозчик.

Марат Жундубаев добавил, что на улицах Костаная действительно очень активное движение, разгрузить его поможет новая развязка, которая пройдет в районе железнодорожного вокзала.

- Это очень большой проект, деньги на его реализацию будет просить из республиканского бюджета, - сказал аким города. - Строительство займет не менее 5-ти лет, но при разработке проекта нужно предусмотреть какую-то архитектурную фишку, чтобы он отличался от других.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ