Re: Помочь в розыске 154 призывников попросил военкомат акима...

Отправлено: - 14:30

Что такое армия? Это не сво где в РФ мигранты насилуют женщин пока мужикы защищают родину , что такое армия, это когда сын, брат в форме не идёт по улице и скромничает . Армия это гогда в январе солдат в тик-так не прощается с мамой где его бросают в талпу без автомата . Армия должна быть мамой, папой . Силой