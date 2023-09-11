О том как в этом году проходит призывная кампания, докладывал сегодня, 11 сентября, на аппаратном совещании в городском акимате начальник управления по делам обороны Костаная Батырхан ЗИЯТОВ.

В рамках осенней кампании из 495 человек по повестке не явились 154. Зиятов попросил городские власти посодействовать в их розыске и доставке в военкоматы.

Фото предоставлено управлением по делам обороны Костаная

Пока что на осенний призыв откликнулись 162 человека, из которых годными признали 41, а годными с ограничениями - 82.

- С марта по июнь 2023 года проведен призыв граждан 1996-2005 годов рождения на срочную воинскую службу, - рассказал Зиятов. - Наряд на весну составил 170 человек. При поддержке акимата и местной полицейской службы была проведена работа по розыску призывников. Наряд был выполнен на 75%. Отправлено в армию 128 человек.

Основная причина недобора - многие призывники весной еще учились в школе или университете. Но есть и системные проблемы.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Костанайцы уклоняются от призыва, в том числе есть те, кто преднамеренно симулирует разные заболевания, - отметил Зиятов. И перечислил другие причины: - Низкое состояние здоровья выпускников. Необоснованные жалобы со стороны родителей призывников, что вынуждает врачей отправлять призывников на дополнительное обследование. Тем самым затягивается процесс медкомиссии. В ходе оповещения (раздачи повесток - "НГ") родители и близкие родственники в 80% случаев скрывают призывников. Сокрытие трудоустроенных призывников частными организациями в сфере обслуживания населения и строительства. Отсутсвуют реальные механизмы привлечения призывников к ответственности от воинской службы.

Министерство обороны заключило соглашение с вузами, чтобы отслужившим гражданам давали льготы на получение высшего образования. В этой программе участвуют 73 университета, выделено 3 000 мест. Уволенные в запас солдаты поступают без учета ЕНТ на платной основе, а если отличились во время службы в армии, то учебу оплатит университет.

- Причин не идти в армию вы назвали много. Значит, по вашему мнению, сейчас не привлекает костанайцев служба в армии? - спросил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Нет, это мнение некоторых призывников. Мы с ними ведем беседу, вызываем к себе, - ответил Зиятов.

Аким Костаная считает, что выполнить наряд призыва - не проблема.

- В причинах надо разбираться, - сказал аким. - Ведь в последние 10 лет люди сами стремились пойти в армию, чтобы потом работать в органах. Кто-то недорабатывает. Мне кажется, у них мотивации нет. Хотя сейчас государство приняло программу, договорилось с вузами.

Жундубаев поручил отделу внутренней политики подключиться к работе по мотивации молодых костанайцев к службе в армии.

По словам Зиятова, в школах Костаная нет кабинетов НВТП, а военно-полевые сборы не проводятся. Но в городском отделе образования с такой оценкой не согласились: и кабинеты есть, и сборы проводятся, как положено.