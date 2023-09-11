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[Исправлено: Серый волк, 11.09.2023 - 21:35]

Если в этом акимате что-то вдруг поменялось и они не думают дальше обгрызать городские деревья. то увы!Репутация со стороны деревьев давно потеряна и восстановить её вообще в этом веке невозможно.Можно только попытаться, как поверить раскаявшемуся рецидивисту в наколках!Рецидивисту с тремя ходками на зону, кстати, поверить иногда можно.У уголовника есть кодекс.У коррумпированного приезжего чинуши ничего нет, кроме наворованного.