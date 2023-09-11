В редакцию "НГ" обратились жители Костаная, обеспокоенные тем, что деревья и дома вдоль ул. Баймагамбетова от ул. Победы в сторону центра города «пойдут под бульдозер» из-за начавшихся там работ по расширению улицы.





Как пояснили в городском отделе архитектуре, вдоль этой улицы проходит красная линия. Расстояние между зданиями от основной автодороги по генплану Костаная (документ был утвержден постановлением правительства РК от 13 ноября 2020 № 762) составляет 60 м. Это значит, что все здания и зеленые насаждения автоматически попадают в «нарушители» красной линии.

Вырубку деревьев не исключают в отделе ЖКХ Костаная, пояснив, что ее необходимость определит госэкспертиза ПСД на реконструкцию автодороги.

- В случае определения необходимости сноса деревьев компенсационная посадка будет произведена в рамках действующего законодательства, - отметили на запрос "НГ" заместитель руководителя отдела ЖКХ Диар АЙЖАРОВ.

Читатели "НГ" сомеваются в обоснованности расширения данной улицы: "У нас как-то не наблюдается пробок аналогичных со столичными. Попутно решили "спрямить улицу на перекрестке Баймагамбетова - Шевченко - район Центрального рынка" и под это дело снести частный сектор. Почему об этих планах люди узнают постфактум и кому нужен широченные проспект от ул. Назарбаева и до центра?"

В конце июня ТОО «Technical survey» провело технического обследования участка автомобильной дороги по ул. Баймагамбетова в границах ул. Фролова и пр. Назарбаева.(заключение № 172 от 23.06.2023 г.). Эксперты определили, что на данном участке требуется реконструкция со следующим обоснованием: «Во избежание дальнейшего развития установленных дефектов и повреждений, а также для восстановления и улучшения эксплуатационной надежности дорожного покрытия на обследуемом участке».

Стоимость (даже предварительную) и срок реконструкции в отделе ЖКХ не назвали. Ждут результаты госэкспертизы.