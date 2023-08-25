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≡ 12 лет за почти 120 граммов - Прения по делу о наркотиках прошли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47416
12 лет за почти 120 граммов - Прения по делу о наркотиках прошли в Костанае
Отправлено: 25.08.23 - 21:13
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Дело слушается в СМУС Костанайской области. Подсудимый 28-летний Александр МЕРГЕМБАЕВ обвиняется в хранении и распространении крупной партии психотропных веществ. У него обнаружили 119,46 г, что является особо крупным размером.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1572
Re: 12 лет за почти 120 граммов - Прения по делу о наркотиках...
Отправлено: 25.08.23 - 21:13
#1
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Нашел непонятный сверток на улице и как начал употреблять :D Сказочник. Надеюсь, всобачат по полной.

PS. Кто еще употребляет все, что находит на улице? ))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1368
12 лет за почти 120 граммов - Прения по делу о наркотиках прошли в Костанае
Отправлено: 25.08.23 - 22:12
#2
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