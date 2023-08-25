Дело слушается в СМУС Костанайской области. Подсудимый 28-летний Александр МЕРГЕМБАЕВ обвиняется в хранении и распространении крупной партии психотропных веществ.

- У него обнаружили 119,46 г психотропных веществ, что является особо крупным размером. Он сообщил, что нашел сверток, когда гулял с собакой и хранил для личного употребления, - сказала в прениях прокурор Мариам СУЛЕЙМЕНОВА. - Согласно доказательствам, обнаружены контакты подсудимого через Telegram с группой лиц. Обсуждается покупка весов, расфасовка вещества и способ оплаты. Прошу назначить 12 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Прокурор также сообщила, что подсудимый наркозависим. Употребляет 5 г в день, а 1 г стоит 12 000 тенге.

- В день ему нужно 60 000 тенге, в месяц 1 800 000 тенге! - обратила внимание прокурор. - Официально не работает, откуда у него такие деньги?

Александр Мергембаев сказал, что признает вину только в хранении и употреблении наркотиков.

- Я их не распространял, - сказал он. - За употребление сильно раскаиваюсь. Подвело то, что нашел сверток, когда гулял с собакой, и взял его себе, чтобы употреблять.

Адвокат подсудимого просил переквалифицировать ему статью с распространения на личное употребление.

Оглашение приговора судья назначил на 28 августа.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ