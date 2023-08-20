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≡ Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47386
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 20.08.23 - 22:58
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Вообще все мероприятия проходили примерно по такому же сценарию, который был в прошлом году на праздновании 143-летия города все время возникало ощущение дежавю - я уже это видел в прошлом году. Но, отмечу, что акимат и организаторы очень постарались сделать праздник ярким и запоминающимся.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
169
Re: Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится...
Отправлено: 20.08.23 - 22:58
#1
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Цитата:
но отмечу, что во-первых, зачастую люди не могли обойти какое-то место на площади из-за искусственно созданных препятсвий, а во-вторых, и самое главное, из-за огромного количества людей на площади, поэтому и доходило до того, что им приходилось стоять на клумбах.

Источник:

и даже "отмечать" здесь нечего. это, знаете, из разряда аргументации при обсуждении поведения водителей превышающих скорость или едущих на красный - "а может ему надо!!?" нечего ходить по газонам и клумбам. за это, той же самой полиции, нужно было е..., кхм, наказывать нарушителей.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
424
Re: Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится...
Отправлено: 20.08.23 - 22:58
#2
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В Костанае во время праздничного концерта в честь Дня города в клумбах на центральной площади растоптали цветы, передает Tengrinews.kz. Отметим, что празднование Дня города в Костанае началось еще 16 августа и продлилось три дня. Для удобства населения массовые праздничные мероприятия прошли на нескольких площадках. Однако по итогу мероприятий в редакцию "Костанайские новости" прислали сразу несколько видео растоптанных цветов на центральной площади. Ролик тут же набрал сотни комментариев и возмущений.
Вся страна теперече знает как мы отметили день города.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26022
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 20.08.23 - 23:03
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Вся страна теперече знает

Заграница - тоже... :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4499
Re: Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится...
Отправлено: 20.08.23 - 23:17
#4
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Цитата:
drakon:
Заграница - тоже...


Никогда не любил и не люблю шумные мероприятия: - лучше в юрте; лёжа; за дастарханом - попивать коньячёк или красное винцо под вяленую конину.
На таких мероприятиях, если бываю, стараюсь, хоть за большие деньги купить ВИП места.

Плебс; хлеб и зрелище - всё как в Древнем Риме- ничего не изменилось за прошедшие столетия.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29275
Re: Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится...
Отправлено: 21.08.23 - 00:13
#5
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У нас получилось пойти после дождя сразу, потому что потеря Амирки, который внезапно выскочил со двора на площадь, выбила все планы.
Потом забрались на акиматовский бордюр около акимата, и там смотрели.
Но и там было не протолкнуться, не говоря о том, что танцевать уже неудобно, кого то можно сбить и он улетит вниз..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29275
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 21.08.23 - 00:20
#6
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Днем раньше было свободно, места были и то какие то лошади ходили бесцеремонно по цветам, это когда ди джей выступал.
Но он больше понравился и тот, что в сити центре был.
В течении минуты две лошади там прошлись, причем которая здоровее, раз десять там ходила..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29275
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 21.08.23 - 00:33
#7
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Конечно газончику там хана, но ниче страшного думаю..
Надо было перегораживать до кормешки голубей может, не знаю.


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4499
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 21.08.23 - 10:41
#8
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Цитата:
111:
ди джей выступал.


И под эту ДЕБИЛЬНУЮ музыку танцуют ?? И акимат отстегнул большие деньги за это музыкальное гавно ??
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
20
Re: Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится...
Отправлено: 21.08.23 - 14:09
#9
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Ездили только на салют. Салют понравился, но вот то что происходило потом был ад. Из центра города уехать было не возможно, ждали 5 или 12 маршруты, 12 не был на рейсе, 5 маршрута было всего 3 автобуса и все автобусы были забиты. Про такси? Предлагали 2000-3000 тенге с центра до западного, не соглашались, яндекс оплату наличными отключил совсем. Как итог уехали в 12 ночи с центра на последнем автобусе)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29275
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 21.08.23 - 14:15
#10
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Ножки ножки



Ножки моей то не на цветочках, но вроде как это газон что ли..

[Исправлено: 111, 21.08.2023 - 14:18]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29275
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 21.08.23 - 14:16
#11
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Тут согласен, не обойти это никак, тебя просто затолкают туда, нечаянно.
Спецом бегают только редкие недоумки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29275
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 21.08.23 - 14:24
#12
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Вот как быстро работают.
Цветочки аккуратно убоали с одной стороны.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29275
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 21.08.23 - 14:32
#13
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Вот насчет этого говорит чиновник, наверно тоже какой то зам или кто то еще, в Тик-Токе

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29275
Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 21.08.23 - 14:35
#14
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Написал что могли, вспомнил, нет, обойти не могли



[Исправлено: 111, 21.08.2023 - 14:36]
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