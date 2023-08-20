После массовых гуляний в Лисаковске, эстафету принял Костанай. И хоть в областном центре и не было своей изюминки в виде карнавала, прошел праздник весело и шумно. Но банально и уже так привычно.

День города в этот раз отмечали четыре дня - с 16 по 19 августа, и вчера был большой праздничный концерт на центральной площади возле областного акимата. Как и на прошлом Дне города, концертная программа началась с выступления джазового оркестра под руководством Геннадия Стаканова.

Праздничный концерт начался традиционно - с выступления костанайского джазового оркестра

Под чарующие звуки саксофона на сцене выступили звезды казахстанской эстрады, а также костанайский «поющий ведущий» Азамат Ибраев.

На сцене Азамат Ибраев и звезды казахстанской эстрады

Ближе к вечеру началачь официальная часть праздника

- Костанай - наш общий дом, в нем сосредоточено уникальное историческое и культурное наследие, которое создавалось многими поколениями горожан. Сегодня наш город вступает в новый этап своего развития и преобразования, - поздравил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Вместе с акимом Костаная Маратом Жундубаевым они вручили медали обладателям званий «Почетный гражданин Костаная» и «Почетный гражданин Костанайской области». В частности отметили заслуги костанайского футбольного клуба «Тобол», который недавно одержал победу над ирландским клубом «Дерри Сити».

Марат Жундубаев вручил медали «Почетный гражданин Костаная», в том числе и спортивному директору ФК «Тобол» Нурболу Жумаскалиеву

С девяти до десяти вечера на сцене выступал казахстанский бойз-бенд The Jigits (Равиль Исаков, Алишер Егембердиев и Батыржан Тазабеков - «НГ»). Трио из Астаны пели песни собственного сочинения в жанре поп, но больше всего зрителей удивил небольшой перфоманс - парни перепели трек групп A-Studio и «Отпетые мошенники» - «Сердцем к сердцу».

На сцене бойз-бенд, трио из Астаны - The Jigits

При этом один из солистов - Алишер Егембердиев спустился со сцены вниз, чтобы поприветсвовать зрителей. Запомнилось и исполнении мелодичной песни «Джулия» - в это время зрители включили фонарики на своих смартфонах и махали ими в ритм мелодии.

В какой-то момент один из участников The Jigits неожиданно спустился со сцены к зрителям

С 21:35 до 22.15 на сцене выступали алматинские рэперы Tanir (Ренат Сайфутдинов) и Tyomcha (Артем Королев) известные далеко за пределами Казахстана. Дуэт более известен в Казахстане по названию группы к которой они раньше состояли - Da Gudda Jazz. Интересно, что у них даже был совместный трек с казахстанским и российским рэпером Jah Khalib, с которым они, кстати, на День города выступали на одной сцене.

На сцене выступают рэперы из Алматы - Tanir и Tyomcha

Парни запомнились костанайцам в первую очередь своими хитами - «Da da da» и «Потеряли пацана». Но самый эпичный момент был когда они спели очередной трек и на улице неожиданно начался дождь. Ребята не растерялись и продолжили выступать, что предавало их выступлению еще больший шарм.

Кстати отмечу, что как и в прошлом году, между музыкантами и зрителями было расстояние в несколько десятков метров брусчатки, а также - наряд полиции и СОБР-а, а также железное ограждение, так что трансляция на LED-экранах была хоть какой-то возможностью рассмотреть происходящее на сцене. Людям приходилось несколько часов стоять на ногах, а из-за ограниченного пространства и огромного количества людей рядом некоторые даже падали в обморок. Сотрудники СОБР-а сразу доставляли их к медикам для оказания первой помощи.

Люди заполонили всю площадь - от областного акимата и до областной прокуратуры и «Казпочты»

С каждым часом к ограждению стали подходить сначала десятки, а потом и сотни костанайцев, закрыв собой всю площадь от областного акимата до здания областной прокуратуры.

Если люди куда-то и садились, то в основном на каменное ограждение между площадью возле областного акимата и центральным парком. Кстати, из-за того, что ограждение мешало людям ходить, им приходилось обходить сцену по газону, вытаптывая траву. За минуту там проходили десятки, если не сотни человек. Как сообщали республиканские СМИ люди вытоптали и клумбу с цветами на площади возле акимата.

Это никак не оправдывает поступок этих людей, но отмечу, что во-первых, зачастую люди не могли обойти какое-то место на площади из-за искусственно созданных препятсвий, а во-вторых, и самое главное, из-за огромного количества людей на площади, поэтому и доходило до того, что им приходилось стоять на клумбах.

Когда начался дождь положение зрителей стало еще хуже. Многие не были к этому готовы и прикрывались чем могли: сумками, рюкзаками, родители накрывали своих детей руками. Убежать под навес, например областного акимата, многие не могли, так как людей было очень много и могла бы начаться давка.

С 22.15 до 23.00 на сцене выступал казахстанский и российский рэпер и певец, родом из Алматы Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib. Он кстати уже выступал в нашем городе в сентябре прошлого года. В этот раз рэпер исполнил свои хиты: «Если че, я Баха», «Медина», «Созвездие ангела», «Лейла», «Мало кача» и другие.

На сцене казахстанский и российски рэпер и певец, родом из Алматы - Jah Khalib

В перерывах репер общался с публикой и сам отмечал, что он больше нравится женской аудитории, чем мужской.

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Закончился праздничный концерт традиционно - шоу фейерверков. После этого люди стали расходится по домам, началась давка. Я заметил, что вся площадь была «усеяна» мусором: банки из под напитков, окурки сигарет, стеклянные бутылки, иногда даже из-под алкоголя и это несмотря на то, что на площади находилось несколько десятков полицейских которые контролировали порядок.

Все мероприятия проходили примерно по такому же сценарию, который был в прошлом году на праздновании 143-летия города и все время возникало ощущение дежавю - я уже это видел в прошлом году. Но отмечу, что акимат и организаторы очень постарались сделать праздник ярким и запоминающимся и приложили к этому очень много усилий, а концерт звезд, на который билеты в Астане и Алматы стоят от 10 000 тенге и выше, прошел совершенно бесплатно и для всех желающих, хоть и неудобствами.

Фото Андрея СКИБЫ