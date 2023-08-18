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«На улицах станет больше бездомных» - Что думают об обязательном чипировании костанайские ветврачи, зоозащитники и владельцы животных
«На улицах станет больше бездомных» - Что думают об обязательном чипировании костанайские ветврачи, зоозащитники и владельцы животных
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