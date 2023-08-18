Re: «На улицах станет больше бездомных» - Что думают об...

Отправлено: - 19:42

Цитата://что важные для многих решения принимаются спонтанно.//



Наверное, так и есть: - некомпетентное и вороватое правительство принимает непонятные решения в угоду тем или иным лицам, называемые в народе- агашками и татешками имеющим сои "интересы" в том или ином бизнесе.

Льготную дизельную солярку на предстоящую уборку решили, по непонятной причине, крестьянам отпускать по 285 тенге за литр; после того как прошла волна собрании и недовольства фермерами Западного Казахстана (в основном из Уральска и Актюбинска) трусоватое и вороватое правительство, помятуя о недовольстве западниками, в январе 22 года, ценой автогаза, вдруг почему то и по неизвестной причине, решило понизить стоимость до 255 тенге.

Из-за этого бестолкового решения, идёт чехарда с ценами на эту солярку: - будут компенсировать или не будут- непонятно.



По чипировванию кошек и собак - тоже случай из этой оперы.

Чепуха ВСЁ это- лучше бы следили что бы кошки и собаки на выгуле - были в намордниках и у каждого хозяина был пакет и совок для уборки ГОВНА от своих зверюшек.

Ни у одного из хозяев я НЕ ВИДЕЛ в руках этих принадлежностей, наоборот - они ждут когда их милые зверьки ОБОСРУТ каждый общественный кустик во дворе и не будут убирать за своими пиитомцами.