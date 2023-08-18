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≡ «На улицах станет больше бездомных» - Что думают об обязательном чипировании костанайские ветврачи, зоозащитники и владельцы животных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47373
«На улицах станет больше бездомных» - Что думают об обязательном чипировании костанайские ветврачи, зоозащитники и владельцы животных
Отправлено: 18.08.23 - 18:38
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2 марта 2022 года в Казахстане вступил в силу Закон «Об ответственном обращении с животными». И тогда же стало известно, что одна из его норм - обязательная идентификация домашних кошек и собак. Им нужно вживлять чипы или ставить бирки, а если нет, то с 1 сентября вас имеют право оштрафовать. Готовы?
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tissot
§ tissot
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.07.13
Сообщений:
47
Re: «На улицах станет больше бездомных» - Что думают об...
Отправлено: 18.08.23 - 18:38
#1
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Придумали проблем больше нет, у меня две кошки которых подобрал котятами на улице, одной 12 лет другой 7 лет, зачем их я должен чипировать если они после того как их подобрали ни разу не были на улице и скорее всего не будут, если придет участковый то я ему их подарю и пусть содержит.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4483
Re: «На улицах станет больше бездомных» - Что думают об...
Отправлено: 18.08.23 - 19:42
#2
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Цитата://что важные для многих решения принимаются спонтанно.//

Наверное, так и есть: - некомпетентное и вороватое правительство принимает непонятные решения в угоду тем или иным лицам, называемые в народе- агашками и татешками имеющим сои "интересы" в том или ином бизнесе.
Льготную дизельную солярку на предстоящую уборку решили, по непонятной причине, крестьянам отпускать по 285 тенге за литр; после того как прошла волна собрании и недовольства фермерами Западного Казахстана (в основном из Уральска и Актюбинска) трусоватое и вороватое правительство, помятуя о недовольстве западниками, в январе 22 года, ценой автогаза, вдруг почему то и по неизвестной причине, решило понизить стоимость до 255 тенге.
Из-за этого бестолкового решения, идёт чехарда с ценами на эту солярку: - будут компенсировать или не будут- непонятно.

По чипировванию кошек и собак - тоже случай из этой оперы.
Чепуха ВСЁ это- лучше бы следили что бы кошки и собаки на выгуле - были в намордниках и у каждого хозяина был пакет и совок для уборки ГОВНА от своих зверюшек.
Ни у одного из хозяев я НЕ ВИДЕЛ в руках этих принадлежностей, наоборот - они ждут когда их милые зверьки ОБОСРУТ каждый общественный кустик во дворе и не будут убирать за своими пиитомцами.
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