НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водителям больше не нужно будет иметь при себе документ техосмотра
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47289
Водителям больше не нужно будет иметь при себе документ техосмотра
Отправлено: 04.08.23 - 10:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осенью 2023 года документ техосмотра оцифруют в EgovMobile. Вскоре "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства.
Читать новость

antonK
* antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1017
Re: Водителям больше не нужно будет иметь при себе документ...
Отправлено: 04.08.23 - 10:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в смысле? а сейчас разве они не могут? год , а может полтора назад выписывали штраф за то что он кончился у меня, в егове это было видно что срок вышел, потом пройдя его все обновилось и он стал актуален.
Сейчас кроме удостоверения вообще не нужно возить с собой . Казахстан ведь цифровой (это не сарказм)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2437
Водителям больше не нужно будет иметь при себе документ техосмотра
Отправлено: 04.08.23 - 10:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
Сейчас кроме удостоверения вообще не нужно возить с собой .

Сейчас даже уд.л не надо с собой носить, достаточно иметь смартфон, а в нём Егов мобайл. По закону это цифровой документ, а цифровые документы приравнены к документам на бумажных носителях

[Исправлено: saba, 04.08.2023 - 10:33]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28649
Водителям больше не нужно будет иметь при себе документ техосмотра
Отправлено: 04.08.23 - 10:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время короновируса всех прочипировали же..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Сабыр

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS