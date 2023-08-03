Водители смогут не иметь при себе бумажного документа, свидетельствующего о прохождении техосмотра автомобиля, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Иллюстративное фото informburo.kz

Осенью 2023 года документ техосмотра оцифруют в EgovMobile. Вскоре "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства, пояснили в ведомстве.



"Пилотную версию сервиса опубликуют 1 сентября 2023 года в EgovMobile", – говорится в сообщении МИИР.



Подразумевается, что проверяющие органы будут иметь цифровые варианты документов техосмотра казахстанских водителей в своих базах данных и смогут просматривать их в режиме реального времени. В ведомстве подчеркнули, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование предотвращает коррупционные риски.



