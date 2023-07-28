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Огромные очереди и плохой имидж - Проблемы РАГСов, ЦОНов и спецЦОНов обсудили чиновники и депутаты в Костанае
Огромные очереди и плохой имидж - Проблемы РАГСов, ЦОНов и спецЦОНов обсудили чиновники и депутаты в Костанае
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