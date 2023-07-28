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≡ Огромные очереди и плохой имидж - Проблемы РАГСов, ЦОНов и спецЦОНов обсудили чиновники и депутаты в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47247
Огромные очереди и плохой имидж - Проблемы РАГСов, ЦОНов и спецЦОНов обсудили чиновники и депутаты в Костанае
Отправлено: 28.07.23 - 09:08
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- В Китае, в шаговой доступности есть все соцобъекты, - сказал председатель рабочей группы, руководитель департамента агентства РК по делам госслужбы Ерлан САЛЫКБАЕВ. - А у нас, к сожалению, очень большая загруженность.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
641
Re: Огромные очереди и плохой имидж - Проблемы РАГСов, ЦОНов и...
Отправлено: 28.07.23 - 09:08
#1
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аа, ну  теперь понятно кто во всем виноват)


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