1 августа в Костанае вновь откроется ЦОН № 2 по ул. Гашека, в здании сейчас проходит ремонт. Об этом сообщили сегодня, 27 июля, на заседании Межведомственной рабочей группы. В частности, обсудили итоги легализации иностранных автомобилей, ввезенных в РК до 1 сентября 2022 года.

Нурлыжан Ахметов (справа) и Ерлан Салыкбаев



- Было увеличено количество окон приема на регистрацию ТС на 4 рабочих места (всего 12 окон), - отметил и. о. директора филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Нурлыжан АХЫМБЕКОВ. - У С 23 января по 30 июня этого года через портал eGov принято 12 125 обращений, через крытый ангар для сверки агрегатов легкового автотранспорта прошло 11 565 ТС, не прошедших проверку ТС в ангаре - 4 869.

Ерлан Салыкбаев (в центре) и депутаты. Справа от него (на фото вторая слева) Александра Сергазинова

Отвечая на вопросы депутатов, Ахымбеков пояснил, что планируется открытие отделов спецЦОНа в новых микрорайонов Костаная.

- В микрорайоне Юбилейный мы ищем здание под аренду отдела спецЦОНа, в других микрорайонах мы также ищем здания, которые будут соответствовать требованиям, - пояснил спикер. - Предполагается, что они будут уже открыты до конца этого года.

- Почему изначально при планировании детальной разработки новых микрорайонов не предусмотрено строительство там ЦОНов и спецЦОНов? Почему вы заранее не заявляете, что там должно быть место для ваших услуг? - спросила депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА. - Люди должны на двух автобусах доезжать до вас!

- Мы смотрим по нагрузке, рассчитываем - целесообразно ли открывать в этом районе ЦОН или спецЦОН, если от местных жителей нет обращений по делу. Мы переходим в этих местах на сектор самообслуживания, - ответил Ахымбеков. - Заявку в акимат города мы отправили. Если МИО не может предоставить нам такое здание или землю, то мы исходим от арендной платы.

- В Китае, например, в шаговой доступности есть все соцобъекты: больницы, ЦОНы и так далее, - сказал председатель рабочей группы, руководитель департамента агентства РК по делам госслужбы Ерлан САЛЫКБАЕВ. - А у нас, к сожалению, очень большая загруженность на таких объектах. И людям приходится в тот же КЖБИ ехать, где меньшая загруженность, чтобы быстрее получить услуги.

По словам Салыкбаева, он неоднократно проводил проверки в ЦОНах и спецЦОНе Костаная и видел много нарушений. Неизолированные розетки, которые создают опасность в местах ожидания. Сотрудники в отделах отправляют людей либо в центральный ЦОН, либо в суд, хотя при разбирательстве выясняется, что можно было сделать копии документов на местах. Нет правильного информирования населения о работе спецЦОНа и своевременном оформлении документов госорганами, а также нет должного реагирования госкорпорации на публикации в СМИ и посты в соцсетях.

- Люди жалуются на огромные очереди в спецЦОНе. Я сама поехала за удостоверением личности и такое ощущение, что там собрался весь город! Почему там такие очереди? - спросила Сергазинова.

- Нами была проделана очень большая работа: до 1 июля на сотрудников спецЦОНов была очень большая нагрузка, они работали и до 12 часов ночи! - ответил Ахымбеков. - Мы - приграничный регион, было много услугополучателей из России, из других регионов РК. У нас очень много иностранных машин!

Салыкбаев припомнил и публикацию о картонной табличке с угрозами, которую разместили на крыльце отдела РАГС в Костанае, попросив представителя госкорпорации прокомментировать этот казус.

- Вчера вечером вышла статья, да, мы видели. В рабочий день мы сразу же выехали на место, опросили сотрудников РАГС, - сказал Ахымбеков. - Скорее всего, это в выходной день установили, наши сотрудники не видели, как эту табличку устанавливали там. Сейчас ее убрали уже.

Салыкбаев указал, что нужно проводить работу над имиджем РАГСА, так как на фото видно также мусор.

Фото - кадры из видео