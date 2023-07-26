В сети появилась фотография, которая привлекла внимание пользователей необычным посланием, подробнее рассказывает Tengri Life.

В одном из популярных пабликов в Instagram опубликовали снимок плаката, на котором можно отчетливо увидеть послание с проклятиями в чей-то адрес. В эмоциональном тексте автор просит вернуть удочки.

В здании пятиэтажного жилого дома находится несколько объектов, в том числе во время ремонта дворца бракосочетания там находился и отдел РАГС (отдел регистрации актов гражданского состояния). Но, судя по надписи на табличке, плакат оставили у крыльца зала тестирования АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы".

"Верни удочки, или я заговорю тебя на смерть. А если сдохнешь, чтобы в морге эти удочки вставили тебе в **** на вечную память. У меня там знакомые, ишак", - написал автор плаката.

Под постом порядка ста комментариев. Многие пользователи соцсети отмечают, что снимок прекрасен и определенно стоит внимания.

"На этом фото прекрасно все: картонка с проклятиями, мусор, страшная дверь без ручки", "Так много вопросов и так мало ответов", "Немного непонятно, почему украденные удочки оказались возле загса. Человек шел на рыбалку и по пути забежал в загс? Тогда точно шел разводиться", "Никого не волнует мусор, но волнует табличка", - пишут пользователи соцсети под постом.

Корреспондент редакции обратилась за комментарием по ситуации в пресс-службу Департамента полиции Костанайской области. Оказалось, автору текста на плакате 60 с небольшим лет.

"Установлен автор таблички с надписью, содержащей слова, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Им оказался местный житель 1962 года рождения. Причину такой художественной самодеятельности мужчина пояснил тем, что в начале июля он оставил без присмотра две удочки возле дома по проспекту Аль-Фараби, 43, про которые он упомянул в своем обращении. Через некоторое время он обнаружил пропажу", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

Уточняется, что мужчина неоднократно оставлял на том самом месте объявления с просьбой вернуть ему удочки.

"После нескольких попыток он не выдержал и оставил вышеупомянутую табличку с надписью. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". Ему грозит штраф в размере 20 МРП, или 69 тысяч тенге", - добавили в пресс-службе.